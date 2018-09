ZEIT ONLINE: Der FC Bayern beruft sich auf die totale Dominanz über Sie. Wie gehen Sie damit vor dem Rückspiel heute Abend um?

Finale 14 Lissabon: Sagen wir so: Die Spielidee der Bayern geht auch an mir nicht spurlos vorüber. Haben Sie das Spiel in Madrid gesehen? Die Bayern sind 90 Minuten angerannt, hielten mich 72 Prozent des Spiels in ihren Reihen. In einem Champions-League-Halbfinale! Real Madrid!

ZEIT ONLINE: Sie sind begeistert?

Finale 14 Lissabon: Ich sollte überparteilich rollen. Eigentlich. Aber das war die brutale Kontrolle. Eine mannschaftstaktische Glanzleistung, die ich so höchstens vom FC Barcelona von vor drei Jahren kenne.

ZEIT ONLINE: Den trainierte auch Pep Guardiola. Rollen Sie gerne, wenn dieser Trainer am Rand steht?

Finale 14 Lissabon: Seine Philosophie fußt auf einer Beziehung zu mir: Ich weiß, dass mich seine Mannschaften mit Ehrfurcht und Geschick behandeln, er weiß um meine Bedeutung für das Spiel. Guardiola würde eher in Ballonseide und Kunstfellweste am Rand stehen, als auf mich zu verzichten.

ZEIT ONLINE: Vergangene Woche spielte Toni Kroos 142 Pässe, nur einer führte zu einem Torschuss. Was bringt der ganze Ballbesitz?



Finale 14 Lissabon Der Finale 14 Lissabon ist der offizielle Spielball der Champions League und nach dem Endspielort benannt. Sein Design orientiert sich an der Seefahrer-Vergangenheit Portugals: Verschiedene Blautöne erinnern an Himmel und Meer, das Orange symbolisiert die Terrakotta-Dächer, die sich über ganz Lissabon erstrecken. Verschiedene Striche stehen in Anlehnung an Kompass und Sextant für die Navigation im 16. Jahrhundert.

Finale 14 Lissabon: Ich habe jede der 142 Berührungen genossen. Wo kämen wir denn hin, wenn immer allen alles gelänge?

ZEIT ONLINE: Wie sehr schmerzt Guardiola die Niederlage von Madrid?

Finale 14 Lissabon: Ein Katalane will Madrid grundsätzlich als Sieger verlassen. Abgesehen davon wird es ihn schmerzen, dass sein Plan vom exzessiven Ballbesitz missglücken kann. Auch Werder Bremen stand am vergangenen Wochenende 45 Minuten lang defensiv sicher und setzte zwei erfolgreiche Konter. Wenn Guardiola heute Abend verliert, träumt er von Olli Kahn.

ZEIT ONLINE: Was erwartet Sie heute Abend?

Finale 14 Lissabon: Guardiolas Glaubenssatz: Solange man den Ball hat, kann der Gegner kein Tor schießen.