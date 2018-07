Manchester United – FC Bayern München 1:1 (0:0)

Dank Bastian Schweinsteiger ist der FC Bayern München auf dem Weg zur Halbfinal-Teilnahme in der Champions League. Beim 1:1 (0:0) bei Manchester United glich der Nationalspieler mit einem Volleyschuss in der 67. Minute den Rückstand durch Nemanja Vidic (58.) aus.



Im Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Mittwoch in München hat das Team von Pep Guardiola nun beste Chancen, das vierte Halbfinale in fünf Jahren zu erreichen. Torschütze Schweinsteiger wird fehlen. Der erhielt in der 90. Minute wegen Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Auch der Spanier Javi Martinez wird in der Allianz-Arena wegen einer Gelb-Sperre nicht dabei sein.

Im insgesamt dritten Viertelfinal-Duell gegen Manchester begannen die Bayern schwungvoll. Doch trotz Ballstafetten und fast 80 Prozent Ballbesitz stellte die Offensive des deutschen Rekordmeisters lange Zeit keine Torgefahr für Manchester dar. Weder Franck Ribéry noch Arjen Robben gelang es, die kompakt stehende Abwehr der Engländer auszuhebeln.



Die erste Chance bot sich den Münchnern in der 8. Minute durch Robben, dessen Traumtor in Old Trafford vor vier Jahren den Weg in die Vorschlussrunde geebnet hatte. Diesmal zielte der Niederländer aus 16 Metern aber knapp an der langen Ecke vorbei. Drei Minuten später säbelte Thomas Müller wenige Meter vor dem Tor der Gastgeber an einer Hereingabe von Ribéry vorbei. Der deutsche Meister agierte drückend überlegen, ohne daraus Kapital schlagen zu können.

United sah sich fast ständig in die Defensive gedrängt und kam nur sporadisch in die Nähe des Münchner Strafraums. Dennoch gelang es Welbeck in der 3. Minute, die Abwehr zu überlisten. Sein Treffer wurde allerdings vom spanischen Schiedsrichter Carlos Velasco Carballo nicht anerkannt, weil er den Ball zuvor mit gestrecktem Bein erkämpft hatte. Dankbar und lautstark nahmen die United-Fans jede der wenigen offensiven Aktionen ihres Teams auf.

Mit dem früheren Dortmund-Spieler Shinji Kagawa für Ryan Giggs verstärkten die Gastgeber in der zweiten Spielhälfte ihre Offensivbemühungen. Dennoch fiel der Führungstreffer für Englands Rekord-Champion zu diesem Zeitpunkt überraschend. Nach einer Ecke von Rooney stimmte die Zuordnung in der Münchner Innenverteidigung nicht, Vidic nutzte die Gelegenheit per Kopf zum 1:0. Doch schon neun Minuten später durften auch die Bayern jubeln.

Mandzukic legte eine Flanke von Rafinha per Kopf auf Schweinsteiger ab, der den Ball aus gut zehn Metern unter die Latte schoss. Damit war den Münchnern auch im 60. Spiel nacheinander ein Treffer gelungen. Robben (71.) vergab sogar die Chance zum Sieg.