Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg 2:0 (2:0)



Borussia Dortmund gewinnt das DFB-Halbfinale gegen den VFL Wolfsburg. Vor 80.200 Zuschauern im ausverkauften Dortmunder Stadion erzielten Henrich Mchitarjan (12. Minute) und Robert Lewandowski (43.) mit seinem 100. Pflichtspieltor die Treffer für den BVB.



Beide Mannschaften lieferten sich in ihrem ersten Duell im nationalen Cup-Wettbewerb von der ersten Minute an ein schnelles Spiel. Grund zum Jubeln hatten aber zunächst nur die BVB-Fans im ausverkauften Signal-Iduna Park. Bei einem der schnellen Dortmunder Konter schoss Mchitarjan in der 12. Minute das erste Tor.

Wolfsburg zeigte sich davon unbeeindruckt. Luiz Gustavo (18.), Ivica Olić (19.), Kevin De Bruyne (21.), Olić und Naldo (33.) sowie Junior Malanda (42.) mit einem Pfostentreffer und im Anschluss De Bruyne mit einem zu ungenauen Nachschuss scheiterten jedoch alle vor dem Dortmunder Tor.

Die Gastgeber überließen den Wolfsburgern zwar mehr Spielanteile. Mit ihren ungemein schnellen Kontern und sehenswerten Kombinationen aber schlossen sie an die starken Auftritte gegen Real Madrid und Bayern München nahtlos an. Wie schon beim ersten Treffer leistete Marco Reus die Vorarbeit, diesmal vollendete Lewandowski. Nach seinem Jubiläumstreffer hob der designierte Bayern-Angreifer das Trikot, darunter trug er die 100 für sein BVB-Torjubiläum in riesigen schwarzen Zahlen auf gelbem Grund. "Danke, Robert!", twitterte der BVB umgehend.

Schlechte Vorzeichen für die tapferen Wolfsburger: Die Dortmunder, bei denen Lewandowski kurz nach dem Seitenwechsel den Außenpfosten traf, kassierten in allen bisherigen Pokalspielen in dieser Saison noch kein Gegentor. Dennoch gaben sich die Wölfe nicht geschlagen. Maximilian Arnold (51.) verzog aber aus 16 Metern, Olic zielte bei einem Kopfballversuch zu ungenau (69.) und dann jagte Junior Malanda (75.) unbedrängt den Ball aus rund fünf Metern über das Tor von Roman Weidenfeller.



Fünf Minuten später lenkte der BVB-Keeper einen Gustavo-Versuch an den Pfosten. Für den VfL, Meister von 2009, reichte es damit erneut nicht zum ersten Finale seit 1995. Der BVB hat hingegen eine erneute Reise nach Berlin sicher.



Tore: Mchitarjan (12.), Lewandowski (43.)



Gelbe Karten: Gustavo (7.) / Kehl (63.)

Zuschauer: 80.200, Signal-Iduna-Park, Dortmund

Schiedsrichter: Manuel Gräfe

Aufstellung BVB: Roman Weidenfeller - Lukasz Piszczek, Sokratis, Mats Hummels, Erik Durm - Sebastian Kehl - Henrikh Mkhitaryan, Milos Jojic, Marco Reus, Kevin Großkreutz - Robert Lewandowski



Aufstellung VfL Wolfsburg: Max Grün - Christian Träsch, Naldo, Robin Knoche, Marcel Schäfer - Luiz Gustavo, Junior Malanda - Kevin De Bruyne, Maximilian Arnold, Ivan Perisic - Ivica Olic