Der Außenseiter ERC Ingolstadt ist überraschend erstmals deutscher Eishockeymeister geworden. Bei dem entscheidenden Playoff-Finale gegen die Kölner Haie gewann der Vorrunden-Neunte mit 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Christoph Gawlik (37. Minute) und John Laliberte (41.) schossen die Tore für Ingolstadt. Das Team von Trainer Niklas Sundblad setzte sich damit in der Best-of-seven-Serie mit 4:3-Siegen durch.

Ingolstadt gewann auf Anhieb seine erste Finalserie in der 50-jährigen Vereinsgeschichte. Die Bayern hatten bereits für das Novum in der Deutschen Eishockey-Liga gesorgt, als Vorrunden-Neunter in eine Finalserie einzuziehen. Die Haie verloren dagegen wie schon im vergangenen Jahr eine Endspielserie. Damals war das Team von Trainer Uwe Krupp den Eisbären Berlin unterlegen.



Die Gäste aus Bayern spielten von Beginn an zielstrebig und hatten die besseren Chancen. Der Kölner Stürmer Rob Collins war für das Finale nach einem Stockstich nach Spielende am Sonntag gesperrt worden und fehlte der Mannschaft sehr.



Gegen Ende des Mitteldrittels gelang den Ingolstädtern die Führung durch Christoph Gawliks Nachschuss. Statt des erhofften Kölner Sturmlaufs sahen die Zuschauer nach nur 28 Sekunden im Schlussdrittel das 0:2 nach einem Ingolstädter Konter. Die Kölner reagierten sichtlich schockiert und fanden keinen Weg zurück ins Spiel.