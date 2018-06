Wer spielte wie gegen wen?

Eintracht Frankfurt – Hannover 96 2:3

Eintracht Braunschweig – FC Bayern 0:2

FC Augsburg – Hertha BSC 0:0

SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach 4:2

Werder Bremen – TSG Hoffenheim 3:1

Borussia Dortmund – FSV Mainz 05 4:2

Hamburger SV – VfL Wolfsburg 1:3

1. FC Nürnberg – Bayer Leverkusen 1:4

VfB Stuttgart – FC Schalke 04 3:1



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Die Osterspaziergänge von Stuttgart, Freiburg und Bremen. Vom Eise haben sie sich an diesem Wochenende befreit, durch das Spieltags holden, belebenden Blick. Im Tale grünet.. Sie wissen schon. Bevor der alte Geheimrat im Grabe rotiert: Die Siege des VfB gegen Schalke, des Sportclubs gegen Gladbach und des SV Werder gegen Hoffenheim brachten nicht nur wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib. Sie waren auch mitreißend. Die beiden Letzteren sogar so sehr, dass sie die samstägliche, von ganz oben verordnetete Grabesruhe störten. Und sie waren sich erstaunlich ähnlich: Sowohl Freiburg als auch Bremen holten einen Rückstand auf, beide wehrten einen Elfmeter ab, beide schossen schöne Tore, allen voran Freiburgs Oliver Sorg, der aus Langeweile und 35 Metern einfach mal draufknödelte. Sekunden später jauchzte zufrieden Groß und Klein, und selbst Sorg fragte: Hier bin ich Mensch, doch kann das sein?

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Augsburg gegen Hertha. Selbst Kaffee und Kuchen bei Tante Elsbeth waren da spannender. Einer, der mal besser den Verwandtenbesuch durchgezogen hätte, koste es Eierlikör, was es wolle, war Fabian Lustenberger. Der Schweizer Herthaner war monatelang verletzt. Gegen Augsburg wollte er zurückkommen, verletzte sich aber schon beim Aufwärmen. Die Saison ist für Lustenberger gelaufen. Die WM wohl auch.

Wer stand im Blickpunkt?

Abgefälschte Treffer sind ja so etwas wie die Payback-Punkte unter den Toren: Eigentlich will sie keiner, aber am Ende nimmt man sie doch. An diesem Wochenende trudelten gleich vier solcher Eier ins Netz. Eines in Bremen, eines in Freiburg und gleich zwei in Dortmund. Dabei haben die abgefälschten Bälle zu Unrecht einen schlechten Ruf. Durch sie finden sich Spieler auf der Torschützenliste wieder, die sonst nicht einmal ein Scheunentor treffen. Durch sie gibt es Knie-Tore, Ellenbogen-Tore, Rücken-Tore und Po-Tore. Und überhaupt gehören sie zum Unterhaltsamsten, was der Fußball zu bieten hat. Schauen Sie mal.