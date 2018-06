Wie Sie vielleicht wissen, habe ich vor Kurzem aufgegeben, tragbare Sporttechnologie zu benutzen. Ich hatte gedacht, sie würden mir das Gefühl geben, dass die ganze Welt mein persönliches Fitnessstudio sei, doch leider erwiesen sie sich bloß als ungenaue Gerätschaften mit ausgefallenen Namen. Vielleicht, sage ich zu mir, sollte ich doch wieder in ein Fitnessstudio gehen, wie es die Menschen früher getan haben.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist das richtige Studio für mich? Ich bin ein ganz besonderer Mann und ich brauche ein ganz besonderes Fitnessstudio.

Nun, ich bin zur Zeit in New York und wenn diese Stadt mir überhaupt irgendetwas beigebracht hat, dann, dass die Reichen am besten Bescheid wissen. Mit anderen Worten: Ich muss das teuerste Studio in ganz New York finden, das muss dann das beste sein, das es gibt.

Ich suche, wo auch sonst, bei Google. Finde für mich, sage ich zu Herrn Google, ein unfassbar teures Fitnessstudio.

Google arbeitet schnell. Es informiert mich, dass es in New York ein Studio gibt, das $ 25.000 im Jahr kostet. Das Studio heißt "E" und ist irgendwo im Equinox-Fitnessstudio am Columbus Circle gelegen. In diesem Equinox-Studio war ich schon, aber das E ist mir dort nicht aufgefallen.

Wie jeder weiß, spricht Google oft in Bildern, und das tut es auch heute. Ich sehe mir die Bilder des E an und begreife sofort: $ 25.000 im Jahr sind für solchen Luxus das reinste Schnäppchen! Ich würde dafür 200.000 nehmen. Mindestens. Ein riesiger Pool, private Cabanas, ein Entspannungsraum mit mehr Ausgaben des Wall Street Journal, als ich je gesehen habe, ein schöner Tisch mit roten Bioäpfeln und wirklich vorzügliche Spinde. Kurz gesagt: das Paradies. Das einzige, was noch fehlt, ist: Eva.

Vor zwei Jahren, fällt mir jetzt ein, wollte ich mir das Ganze einmal ansehen, weil ich Gerüchte vom E gehört hatte, doch man verweigerte mir den Zutritt. "Unsere Kunden bestehen auf Privatsphäre", sagte man mir, und solange ich nicht selbst Mitglied würde, dürfte ich nicht hinein.

Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um es noch einmal zu versuchen. Wenn man in New York eines lernt, dann das: Niemals aufgeben!

Nach mehreren Fehlversuchen sagt man mir endlich, ich dürfe das luxuriöse E betreten und das Erlebnis dieses versteckten Studios-im-Studio genießen, solange ich verspreche, dort keine Fotos zu machen.

Als ich im Equinox ankomme, schickt man mich in ein bestimmtes Stockwerk, wo mich der Geschäftsführer des E begrüßen wird, Rolando Garcia III, der heute für mich zuständig sein wird.

Nur eine Minute später ist Rolando III schon da.

Wir gehen zu einer Glastür, und Rolando stellt sich vor einen Netzhaut-Scanner. Das Gerät erkennt seine Augen, und die Tür öffnet sich. Hier gibt es keine Karten, keine Schlüssel, kein Wachpersonal; bloß Augen. Ich liebe es.