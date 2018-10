FC Schalke 04 – 1. FC Nürnberg 4:1 (2:0)

Nürnberg verspielt beim FC Schalke 04 die letzte Hoffnung auf den Klassenverbleib und steigt zum achten Mal ab. Die Nürnberger gingen nach dem Tor von Joel Matip (6.) früh in Rückstand, nach der Pause erhöhte Roman Neustädter auf 2:0. Ein Treffer von Julian Draxler (75.) und ein Eigentor von Patrick Rakovsky (90.+2) besiegelten die Nürnberger Niederlage. Für Nürnberg traf Josip Drmic (90.). Spielverlauf und Statistik

FSV Mainz 05 – Hamburger SV 3:2 (1:1)

Dem Hamburger SV reicht ein 2:3 beim FSV Mainz 05, um sich Tabellenplatz 16 zu sichern. Elkin Soto (8.) schoss Mainz in Führung, Pierre-Michel Lasogga benötigte nur zwölf Minuten, um für Hamburg auszugleichen. Doch Yunus Malli (65.) und Shinji Okazaki (82.) machten den Mainzer Sieg klar. Die Hamburger, die durch Ivo Ilicevic nur noch verkürzten (84.), können über die Relegation gegen den Dritten der Zweiten Liga (SC Paderborn, SpVgg Greuther Fürth oder 1. FC Kaiserslautern) noch den Abstieg aus der Bundesliga vermeiden. Spielverlauf und Statistik



Bayern München – VfB Stuttgart 1:0 (0:0)

Die Bayern, die bereits am 27. Spieltag als Meister feststanden, beendeten die Saison mit einem Sieg durch ein Tor von Claudio Pizarro (90.+2) gegen den VfB Stuttgart. Dessen Trainer Huub Stevens gab nach dem Spiel seinen Abschied bekannt. Er höre aus persönlichen Gründen in Stuttgart auf. "Das hat nichts mit dem VfB zu tun, nichts mit den Spielern zu tun. Das hat nur mit mir zu tun", sagte er. Stevens war Anfang März als Trainer nach Stuttgart gekommen und hatte die Mannschaft vor dem Abstieg gerettet. Spielverlauf und Statistik

Bayer Leverkusen – Werder Bremen 2:1 (1:1)

Bayer Leverkusen rettet nach einer schwachen Rückrunde durch einen Sieg gegen Werder Bremen Tabellenplatz vier und kann über die Qualifikation den Einzug in die Champions League schaffen. Zunächst ging Werder durch Gebre Selassie in Führung (21.), ehe Ömer Toprak noch in der ersten Halbzeit der Ausgleich gelang (34.). Im zweiten Durchgang traf Heung-Min Son zum Sieg (53.). Spielverlauf und Statistik

Hertha BSC – Borussia Dortmund 0:4 (0:2)

Vizemeister Dortmund schlägt Hertha BSC Berlin und sichert sich das direkte Champions-League-Ticket. Robert Lewandowski wurde durch seine Saisontore Nummer 19 und 20 zum Torschützenkönig. Außerdem trafen Milos Jojic (44.) und Henrich Mchitarjan (82.) für den BVB. Spielverlauf und Statistik

1899 Hoffenheim – Eintracht Braunschweig 3:1 (1:0)

Braunschweig verliert bei 1899 Hoffenheim und steigt nach nur einem Jahr in der Ersten Bundesliga wieder ab. Die Tore für Hoffenheim schossen Sebastian Rudy (15.), Roberto Firmino (64.) und Kevin Volland (70.). Für Braunschweig war ein Treffer durch Jan Hochscheidt (88.) zu wenig. Spielverlauf und Statistik

FC Augsburg – Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1)

Der FC Augsburg besiegt Eintracht Frankfurt: Joselu traf für Augsburg (15.), doch Ragnar Klavan (30.) und Andre Hahn (80.) drehten das Spiel. Spielverlauf und Statistik

VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:0)

Kevin De Bruyne traf zum Führungstor (30.) für Wolfsburg. Nach dem Gladbacher Ausgleich durch Christoph Kramer (64.) besiegelten Ivan Perisic (68.) und Robin Knoche (81.) den VfL-Sieg. Spielverlauf und Statistik

Hannover 96 – SC Freiburg 3:2 (1:0)

Nur noch statistischen Wert hatte das Spiel zwischen Hannover 96 und dem SC Freiburg. Für Hannover trafen Szabolcs Huszti (45.+1), Artjoms Rudnevs (65.) und Edgar Prib (80.), für Freiburg Jonathan Schmid (50.) und Philipp Zulechner (78.). Spielverlauf und Statistik