Real Madrid – Atlético Madrid 4:1 n.V. (1:1, 0:1)

Real Madrid hat mit Sami Khedira den zehnten Titel auf Europas Fußballbühne gewonnen. Die Helden im Stadtduell gegen Atlético waren der überragende Sergio Ramos. Er führte Real mit einem Kopfballtor (90.+3) in die Verlängerung. Gareth Bale in der 110. Minute, der eingewechselte Marcelo (118.) und dann Cristiano Ronaldo per Foulelfmeter (120.) machten den Triumph perfekt.

Atlético hatte nach dem Tor von Diego Godín (36.) vor 60.976 Zuschauern im Estádio da Luz in Lissabon schon wie der sichere Sieger ausgesehen – wurde aber durch den späten Ausgleich von Ramos und die Treffer von Bale, Marcelo und Ronaldo aus allen Träumen gerissen.

Als die Aufstellungen verkündet wurden, war klar: Es war personell viel gepokert worden. Bei Real stand nicht nur Sami Khedira in der Startelf. Auch Ronaldo, Karim Benzema und Bale meldeten sich fit. Es fehlte nur Verteidiger Pepe. Für Atlético lief Diego Costa trotz Oberschenkelverletzung auf. Doch der Toptorjäger musste schon nach neun Minuten ausgewechselt werden. Er wurde durch Adrian Lopez ersetzt.

Atlético erholte sich schnell von diesem Dämpfer. Mit Aggressivität begegnete die Mannschaft von Trainer Diego Simeone der individuellen Klasse Reals. Wie viel Emotionen in diesem Stadtduell lagen, wurde in der 27. Minute deutlich, als Raul Garcia Reals Angel di Maria von den Beinen holte. Ramos war gleich zum Handgemenge zur Stelle und sah wie Garcia von Schiedsrichter Björn Kuipers die Gelbe Karte.

Khedira war auf der Sechserposition phasenweise sehr präsent, spielte aber auch einige Fehlpässe und kam beim Gegentor gegen Godín zu spät. Der Verteidiger übersprang Khedira im Kopfballduell und nutzte einen Stellungsfehler von Real-Torwart Iker Casillas.



Real wirkte konsterniert. Khedira sah kurz vor dem Halbzeitpfiff nach einem Foul an David Villa die Gelbe Karte. Nach der Pause musste Real reagieren. In der 61. Minute konnte Ronaldo eine Großchance nicht nutzen, auch ein Distanzschuss von Bale (73.) führte nicht zum Ausgleich. Den erzielte Ramos per Kopf.

Real war in der Verlängerung frischer und mental verständlicherweise begünstigt. Atlético kämpfte weiterhin aufopferungsvoll wurde aber durch die Tore von Bale, Marcelo und Ronaldo zu hoch bestraft.



Real Madrid: Casillas - Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Coentrão (59. Marcelo) - Modric, Khedira (59. Isco), Di María - Bale, Benzema (79. Morata), Cristiano Ronaldo

Atlético Madrid: Courtois - Juanfran, Godin, Miranda, Filipe Luis (83. Alderweireld) - Garcia (66. Sosa), Gabi, Tiago, Koke - Villa, Diego Costa (9. Adrián López)

Schiedsrichter: Kuipers (Niederlande)

Zuschauer: 60.976 (ausverkauft)

Tore: 0:1 Godin (36.), 1:1 Sergio Ramos (90.+3), 2:1 Bale (110.), 3:1 Marcelo (118.), 4:1 Cristiano Ronaldo (120./Foulelfmeter)



Gelbe Karten: Cristiano Ronaldo, Khedira, Marcelo, Sergio Ramos, Varane / Gabi, Garcia, Godin, Juanfran, Koke, Miranda, Villa