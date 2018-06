Die Portugiesin Helena Costa wird als erste Frau überhaupt einen französischen Fußball-Profiverein trainieren. Die 36-Jährige wurde vom Zweitligisten Clermont Foot verpflichtet. Wie der Club mitteilte, wird Costa ihren Job als Nachfolgerin von Régis Brouard in der kommenden Saison antreten. Mit der Verpflichtung einer Trainerin trete Clermont Foot 63 "in eine neue Ära", hieß es.

Helena Costa hat in ihrer Heimat unter anderem Jugendmannschaften von Benfica Lissabon sowie Frauenteams trainiert. Zuletzt coachte sie die Frauen-Nationalteams von Katar und des Iran. In Clermont-Ferrand wird sie versuchen, den Club aus der zentralfranzösischen Region Auvergne – derzeit Tabellenvierzehnter der Ligue 2 – erstmals in der Vereinsgeschichte in die erste Liga zu führen.