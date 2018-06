Hamburger SV – Bayern München 1:4 (0:1)

Der Hamburger SV verliert gegen den FC Bayern München und hat als 16. weiterhin nur einen Punkt Vorsprung auf den 1. FC Nürnberg. Die Hamburger stemmten sich zwar lange Zeit nach Kräften gegen die Münchner, doch das reichte nicht. Die Bayern waren nicht überragend, aber effektiv. Mario Götze (32./69. Minute), Thomas Müller (55.) und Claudio Pizarro (75.) erzielten die Tore. Hakan Calhanoglus (72.) Tor nutzte dem HSV nichts. Jérôme Boateng (86.) sah die Rote Karte. Spielverlauf und Statistik



1. FC Nürnberg – Hannover 96 0:2 (0:1)

Der 1. FC Nürnberg unterlag gegen Hannover 96 und kann den Abstieg nicht mehr aus eigener Kraft verhindern. Die Nürnberger zeigten sich erneut von Erstligaformat weit entfernt. Szabolcs Huszti (5.) und Manuel Schmiedebach (52.) trafen für Hannover. Spielverlauf und Statistik

SC Freiburg – FC Schalke 04 0:2 (0:1)

Im Kampf um die Champions-League-Plätze gelang dem FC Schalke beim SC Freiburg ein wichtiger Sieg. Kaan Ayhan (13.) und Huntelaar (65.) trafen. Zur direkten Teilnahme fehlt Schalke nur noch ein Punkt, Tabellenplatz vier ist ihnen schon sicher. Spielverlauf und Statistik

VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg 1:2 (0:1)

Stuttgart kann trotz der Niederlage im Abstiegskampf aufatmen: Der VfB sicherte sich den Klassenverbleib. Wolfsburg gewann durch ein Tor von Ivica Olic in der Nachspielzeit und kann auf die Qualifikation für die Champions League hoffen. Spielverlauf und Statistik

Werder Bremen – Hertha BSC 2:0 (0:0)

Aaron Hunt hat in seinem letzten Heimspiel für Werder Bremen einen perfekten Abschied gefeiert. Er sorgte mit zwei Treffern (48./90.+1) für den Sieg gegen Hertha BSC. Bremen rückt damit in der Tabelle auf zwei Punkte an Berlin heran. Spielverlauf und Statistik

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 0:2 (0:2)

Leverkusen hatte gegen leidenschaftslose Frankfurter leichtes Spiel. Gonzalo Castro (27.) und Emre Can (36.) schossen die wichtigen Tore für Qualifikationsrang vier. Spielverlauf und Statistik

Eintracht Braunschweig – FC Augsburg 0:1 (0:0)

Braunschweig schien Augsburg mit Energie und ein bisschen Glück ein torloses Unentschieden abtrotzen zu können – doch dann traf Raul Bobadilla Sekunden vor Schluss noch für Augsburg. Spielverlauf und Statistik

Borussia Mönchengladbach – FSV Mainz 05 3:1 (1:0)

Borussia Mönchengladbach hat nach einem Sieg gegen Mainz 05 nur noch Außenseiterchancen auf die Champions League, aber die Europa-League-Teilnahme ist sicher. Spielverlauf und Statistik

Borussia Dortmund – 1899 Hoffenheim 3:2 (3:1)

Vizemeister Borussia Dortmund besiegte 1899 Hoffenheim. Kevin Großkreutz (29. Minute), Henrich Mchitarjan (31.) und Lukasz Piszczek (34.) sorgten für den verdienten Sieg der Dortmunder, die im achten Bundesligaspiel in Folge ohne Niederlage bleiben. Spielverlauf und Statistik