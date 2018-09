Wer morgens im Hamburger Umland eine Landpartie machte, konnte überall Kinder beobachten, die mit feierlichem Ernst HSV-Flaggen an Masten hochzogen. Wie viel echtes Ach und Weh an solchen Tagen in norddeutschen Vorgärten herrscht, wird ja leicht übersehen, wenn es voller Groll oder Häme gegen Misswirtschaft und unfähige Millionäre geht.

Um 18.54 Uhr am Abend stand fest, dass all diese Jungen keine verdorbenen Sommerferien haben werden, jedenfalls nicht wegen ihres Herzensklubs. Der HSV wird auch in der 52. Bundesliga-Saison seit 1963 dabei sein, als einziges Gründungsmitglied ohne Unterbrechung. Der "Dinosaurier" der Liga hat noch einmal überlebt und wird versuchen, in der kommenden Saison mehr als diesen historischen Sonderstatus zu repräsentieren. Ein 1:1 beim Zweitliga-Dritten SpVgg Greuther Fürth genügte nach dem 0:0 im Hinspiel am Donnerstag, um den HSV oben zu halten.

Angelpunkt der Rettung war eine Minute, die 14. des Spiels, in der die Hamburger endlich einmal Kraft, Dynamik und Kontrolle auf einen Punkt konzentrieren konnten. Es begann mit einer Doppel-Chance durch Çalhanoğlu (Pfosten) und Jansen (abgewehrt). Den folgenden Eckstoß van der Vaarts beförderte Lasogga per Kopf so wuchtig ins Fürther Tor, dass sich nicht nur die Hamburg so zahlreichen Nostalgiker an Uwe Seeler erinnert fühlten – als hätte er, wie einst das HSV-Idol, die halbe Jugend am Kopfballpendel verbracht, bis er den Ball aus dem Nacken heraus derart beschleunigen konnte.



Ein paar Zentimeter vor dem Absturz

Es kann gut sein, dass alle vier Protagonisten dieser historischen Minute aus wirtschaftlichen Gründen im Juli nicht mehr da sein werden – hier jedenfalls haben sie ihren Beitrag für die Vereinschronik geleistet.

Raimund Witkop Raimund Witkop ist Sportjournalist und freier Autor und schreibt für ZEIT ONLINE nach jedem Spiel über den HSV.



Die im Hinspiel am Donnerstag in Hamburg so imponierenden Fürther schienen ihre Unbeschwertheit verloren zu haben und stellten den HSV kaum vor Probleme – bis ein Geistesblitz von Fürths Stieber alles auf den Kopf stellte. Dessen raffinierten Steilpass in der 59. Minute nutzte Fürstner zum 1:1-Ausgleichstor, und die Hamburger wirkten plötzlich wie Ertrinkende, die mit wildem Strampeln gegen den Untergang ankämpfen.



Wie von den Fürsprechern dieser Relegationsspiele erhofft, stellten sich Dramatik und Spannung ein, wie es Hamburger Fans nur von lange zurückliegenden Europacup-Schlachten kennen – mit dem Unterschied, dass hier kein strahlender Triumph zu erlangen war, sondern bestenfalls ein schwerer Einschnitt in der Vereinshistorie abzuwenden. Mehrfach trennten den HSV ein paar Zentimeter vom Absturz – das Glück war auf ihrer Seite.



Was sich in Fürth zutrug, das spiegelte sich 700 Kilometer nördlich – rund 16.000 Hamburger hatten sich in der Arena am Volkspark zum Public Viewing eingefunden. Die Grollenden, Wütenden oder Kämpferischen unter den mehr als 70.000 Mitgliedern werden nach den Rettungs-Feierlichkeiten nicht besänftigt sein. Man trifft sich am nächsten Sonntag in der heimischen Arena wieder, wenn eine Mitgliederversammlung die Ausgliederung des Profifußballs beschließen oder verhindern wird.