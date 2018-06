Es muss für altgediente HSV-Anhänger ein Schock gewesen sein, und ganz offenbar ein Signal des Trainers Mirko Slomka, jetzt gar keine Rücksicht mehr zu nehmen: Die drei National- und Führungsspieler der Hamburger mussten im ersten Relegationsspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth auf die Ersatzbank. Torwart René Adler: Rückenprobleme, laut HSV-Mitteilung, aber auch viele schwere Patzer. Stopper Heiko Westermann: zu viele "kleine Böcke", laut Slomka. Linksverteidiger Marcell Jansen: "noch ohne Rhythmus", laut Sportchef Oliver Kreuzer.

Die Relegation, die allerletzte Chance für den Erstligaklub, erzeugt regelmäßig eine seltsame Stimmungslage: Die Fans – und auch der sensible Teil der Spieler – kommen aus einer deprimierenden Periode. Im Fall des Hamburger SV abgerundet mit fünf Niederlagen zum Saisonschluss. Da mischen sich Enttäuschung und Wut über viele Fehlleistungen und Fehlentwicklungen – doch dann vereinen sich alle unter der blau-weißen Fahne und schreien sich die Kehlen wund. An der Unterstützung der Hamburger würde es nicht liegen, soviel war sicher.

Doch die 57.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena, 1.500 Fürther darunter, mussten schon sehr tapfer sein, um nicht bald zu verstummen. Denn ihr HSV hatte einfach wenig zu bieten: die altbekannte Verwirrung und Verunsicherung in der Abwehr, kaum Ideen, ja auch nur Initiative im Angriff. Greuther Fürth zeigte sich mindestens auf Augenhöhe, sogar mit etwas höher gerecktem Kinn: besser organisiert, gedanklich freier, aggressiver, bei vielen Scharmützeln abgebrühter. Die besten Chancen der ersten Hälfte hatte Fürths Top-Torjäger Ilir Azemi (26. und 45. Minute) – ein Mann, dem der HSV gerade Avancen gemacht hat, um ihn – erfolglos – abzulenken. Und die Hoffnungsträger des HSV? Rafael van der Vaart war kaum zu sehen, Pierre-Michel Lasogga rieb sich in Einzelaktionen auf.



Die zweite Hälfte wurde nicht wesentlich besser. Doch immerhin begingen die Hamburger nicht den Fehler, sich mit einem 0:0 begnügen zu wollen. Einen Schub verschaffte die Einwechslung Jansens (57. für Tesche), der den HSV-Angriffen deutlich mehr Elan verlieh. Nun stellten sich auch Chancen ein, das frisch motivierte Publikum erhöhte noch die enorme Intensität des Geschehens. Doch die Fürther zeigten sich auch diesem leichten Ansturm gewachsen und igelten sich nicht etwa ein, sondern hielten dagegen.

Raimund Witkop Raimund Witkop ist Sportjournalist und freier Autor und schreibt für ZEIT ONLINE nach jedem Spiel über den HSV.

Gemäß der üblichen Europacup-Arithmetik hat der HSV seine Chancen durch das 0:0 vor dem Rückspiel am Sonntag in Fürth nicht dramatisch verschlechtert. Schon ein Tor würde genügen, um mit einem Unentschieden in der Ersten Liga zu bleiben. Wer allerdings die letzten Auswärtsleistungen der Hamburger im Kopf hat, der wird sich nun noch größere Sorgen um den Liga-"Dinosaurier" machen. Vielen Fans mag es erst auf dem Weg nach Hause so recht bewusst geworden sein: Dies könnte, nach 51 Jahren, das vorerst letzte Heimspiel des HSV als Erstligaclub gewesen sein.

Hamburger SV: Drobny – Diekmeier, Djourou, Mancienne, Jiracek – Badelj, Tesche (60. Jansen) – Rincón (90. Westermann), van der Vaart, Calhanoglu – Lasogga

Greuther Fürth: Hesl – Brosinski, Mavraj, Röcker, Gießelmann – Fürstner, Sparv – Stieber (88. Trinks), Baba – Azemi (85. Füllkrug), Djurdjic (72. Weilandt)

Schiedsrichter: Zwayer (Berlin)

Zuschauer: 56.479 (ausverkauft)



Gelbe Karten: – / Gießelmann, Sparv

Beste Spieler: Rincón, Drobny / Azemi, Mavraj