Am 12. Juni geht's los, 32 Mannschaften spielen in Brasilien um den Titel des Fußball-Weltmeisters. Für jedes Team hat ein Redakteur oder Autor von ZEIT ONLINE oder der ZEIT die Patenschaft übernommen. Vor dem WM-Beginn haben sie "ihre Jungs" porträtiert. Die der Gruppe A und Gruppe B sind bereits erschienen, lesen Sie heute die Teamvorstellungen der Gruppe C.



Kolumbien – Der Berufsverkehr ist das beste Pressing der Welt

Kolumbianische Fans bejubeln die Qualifikation ihrer Mannschaft für die WM 2014. © Luis Robayo/AFP/Getty Images

Der Nationaltrainer José Pekerman hat seine Fußballer in Form gebracht. Sie schießen Tore, und sie verteidigen gut. Viele von ihnen spielen in europäischen Mannschaften, ihre Erfahrung wird helfen. Am Ende der Qualifikationsrunde belegten die Kolumbianer den vierten Platz der Weltrangliste, heute sind sie auf dem fünften Platz. Darauf sind sie mächtig stolz. Seit sechzehn Jahren war Kolumbien nicht mehr bei einer Weltmeisterschaft dabei; jetzt sind die Spieler heiß darauf zu zeigen, was sie können.

Alexandra Endres Alexandra Endres ist Wirtschaftsredakteurin und Lateinamerika-Fachfrau bei ZEIT ONLINE. Derzeit arbeitet sie in Kolumbien.

Und die Kolumbianer sind heiß darauf, ihrem Team zuzusehen. In Südamerika haben nur die Brasilianer mehr Tickets für diese WM gekauft. Nach der Knieverletzung von Radamel Falcao im Januar berichteten die Zeitungen wochenlang über den Gesundheitszustand des Stürmerstars. Spielt er? Spielt er nicht? Die Spekulationen gaben eine Seifenoper her und Falcao fütterte sie auf Instagram und Twitter, bis diese Woche feststand: Er spielt nicht.



Dennoch, für die Fans, die zu Hause in Kolumbien bleiben, wird es an den Spieltagen nichts Wichtigeres geben als den Auftritt ihrer Mannschaft. Dann kommen auch die seriösesten Krawattenmenschen im Nationaltrikot ins Büro, und sobald das Spiel angepfiffen ist, zählt nichts anderes als Fußball. Ich besitze noch kein Nationaltrikot. Aber ich werde während der WM in Bogotá arbeiten und freue mich riesig auf ein südamerikanisches Fußballfest.

Warum wird Kolumbien Weltmeister?

Weil niemand tanzt wie die Kolumbianer. Und weil niemand so hart für ein Ziel kämpft wie sie. Glauben Sie nicht? Dann versuchen Sie mal, in Bogotás Rush Hour in einen der völlig überfüllten öffentlichen Busse zu gelangen (oder wieder heraus). So viel Pressing bei vollstem Körpereinsatz ist selten.

Warum nicht?

Das Land galt schon einmal als Geheimfavorit auf den Weltmeistertitel. 1994 war das, in den USA, doch die Mannschaft scheiterte in der Vorrunde. Statt glänzenden Fußballs behielten die Fans eine Tragödie in Erinnerung. Dem Abwehrspieler Andrés Escobar unterlief gegen die USA ein Eigentor, zehn Tage später wurde er vor einer Bar in Medellin erschossen. Die Gewalt im Land hat seither abgenommen, Kolumbien ist nicht mehr so gefährlich wie damals. Diese WM wird entspannt.



Wer ist der geheime Star des Teams?

Der Stürmer Carlos Bacca. Der 27-Jährige wird als möglicher Ersatz Falcaos gehandelt – oder als perfekte Ergänzung. Bacca ist gut in Form und hat Selbstvertrauen. Gerade hat er mit Sevilla die Europa League gewonnen. Nach einem torlosen Spiel samt Verlängerung verwandelte er für die Spanier den ersten der vier entscheidenden Elfmeter.