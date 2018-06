Am 12. Juni geht's los, 32 Mannschaften spielen in Brasilien um den Titel des Fußball-Weltmeisters. Für jedes Team hat ein Redakteur oder Autor von ZEIT ONLINE oder der ZEIT die Patenschaft übernommen. Vor dem WM-Beginn haben sie "ihre Jungs" porträtiert. Die Vorstellungen der Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, Gruppe D, Gruppe E, und Gruppe F sind bereits erschienen, lesen Sie hier über die deutsche Gruppe mit Portugal, den USA und Ghana.

Deutschland

Keine andere Niederlage hat mich so tief getroffen wie das WM-Finale 1986. Deutschland gegen Argentinien. Ich hab die Worte des Fernsehkommentators Rolf Kramer beim entscheidenden 2:3 noch im Ohr: "Toni. Halt den Ball! Nein." Toni Schumacher hielt nicht. Auch in den Monaten danach nicht, obwohl ich auf dem neuen VHS-Rekorder meiner Eltern so oft zurückspulte, bis Maradona den tödlichen Pass nicht mehr spielen und Burruchaga nicht mehr treffen sollte. Maradona hat immer gepasst, Burruchaga immer getroffen. Erstaunliche Konstanz, das muss man beiden lassen.

Meine Kindheit und Jugend fiel in die Achtziger. In den Achtzigern wurde ich Fußball- und Deutschland-Fan. Ich wurde nicht groß mit Tiki-Taka und der falschen 9. Ich wurde groß mit den Förster-Brüdern, Briegelfußball, der Fünf-Vorstopper-Taktik. Fußball war Kraftsport, das wichtigste Mittel der Verzweiflungsschuss. Ich wurde auch groß mit Gijón und Battiston, den Chiffren deutscher Fußballschande.

Sicher, ich stand damals auch auf Fairplay und Doppelpass (und hatten wir nicht Littbarski, Völler, Rummenigge, Magath?). Doch im Zweifel ging dem Deutschland-Fan Erfolg vor Ethik und Ästhetik.

Oliver Fritsch Oliver Fritsch ist Sportredakteur bei ZEIT ONLINE und summt unter der Dusche Lieder von Peter Maffay.

Und Erfolg war da. Bis ich bewusst ein WM-Finale ohne Deutschland erlebte, 1994, war ich 22 Jahre alt. Mein erstes Turnier endete 1980 mit dem EM-Titel. Den WM-Titel 1990 feierte ich als Touri an der Costa del Sol. Es gibt ein Bild von mir mit Bierflasche und Deutschland-Fahne. Damals stand man noch unter Nazi-Verdacht, wenn man sich damit öffentlich blicken ließ. Keine Sorge, ich war bloß ein Schland-Fan, wie man heute sagt.

Ich habe für all das keine Rechtfertigung außer meinem Alter und meiner Herkunft. In erster Linie erfuhr ich Prägung als Dorffußballer, erst in zweiter als Abiturient. Deutschland-Fan zu sein war damals in akademischen, bürgerlichen und weiblichen Milieus so cool wie eine Peter-Maffay-Plattensammlung (die ich auch besaß).

Inzwischen ist es längst angesagt, Deutschland-Fan zu sein. Und sie spielen ja auch schön. Ich mag Lahm, dem der Ball gehorcht. Götze spielt an guten Tagen, als wäre er in der Matrix. Hummels schleicht beckenbaueresk nach vorne. Auch Kroos hat elegante Bewegungen drauf. Und ich bedauere – wer nicht? – den Ausfall von Reus. Die Mannschaft steht für Geschick und Talent. Fouls sieht man selten.

Ich gönne der Mannschaft den Erfolg, doch vielen anderen auch. Und schon lange spule ich keine Gegentore mehr mit feuchten Augen zurück. Das hat sicher mit persönlicher Reifung zu tun, auch mit dem Job. Vielleicht liegt es aber auch daran: Wenn Lahm schießt, sieht es manchmal so aus, als würde ein Jugendfußballer gegen einen Erwachsenenball treten. Und wenn ich Götze oder Özil am Strafraum daddeln sehe, erscheint Matthäus vor meinem geistigen Auge und hält aus achtundzwanzig Metern drauf. Natürlich keine Chance für den Tormann

Warum wird Deutschland Weltmeister?

Weil Götze ein starkes Turnier spielt, Lahm fit wird, Klose durchhält, die Abwehr sich findet und Kroos in den kommenden sechs Wochen zum Mann reift. Also vielleicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wenn es einen Grund gibt, der nicht durch ein Vielleicht entwertet wird, heißt der: Müller.

Warum nicht?

Zu wenige Stürmer. Löw vertraut einzig auf Klose, alle anderen lässt er zu Hause. Ich bin nicht der Meinung, dass Kießling, Volland oder Lasogga unbedingt Nationalspieler sein müssen. Aber hey, was ist, wenn's zehn Minuten vor Ende 0:1 steht? Der Ausfall von Gomez hat nicht mal ein Bedauern ausgelöst, weder beim Trainer noch bei Fans und Medien. Dabei ist er einer der wenigen, in dem ich Elemente der Achtziger erkenne.

Wer ist der geheime Star des Teams?

Er trägt einen der bekanntesten Namen der Mannschaft, doch mit ihm hatte bis vor wenigen Wochen niemand gerechnet. Er galt als Auslaufmodell. Doch in Brasilien könnte Lukas Podolski, noch so einer mit Anflügen aus den Achtzigern, sein unerwartetes und reifes Alterswerk einleiten.