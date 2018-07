Das Estádio do Restelo hockt auf einem dieser zahlreichen Hügel, auf denen Lissabon gebaut wurde. Auf einer Seite bauten sie keine Tribüne, ließen eine Lücke, sodass man einen wundervollen Blick auf den Tejo hat, der gelassen vorbeifließt, auf die Hügel am anderen Ufer und ein paar alte, prächtige Gebäude, die noch im Weg stehen. Man kann da mit den Blicken schon einmal etwas abschweifen, vom Gekicke auf dem Rasen im Vordergrund. Es sei denn, die Frauen spielen gerade ihr Champions-League-Finale. Wer auch immer dieses Stadion entworfen hat, mit einem solchen Spiel hat er nicht gerechnet.

4:3 hat der VfL Wolfsburg dieses Endspiel gegen Tyresö FF gewonnen. Noch kurz vor Schluss schrien die Zuschauer die Schwedinnen nach vorne. Nicht, weil sie den Wolfsburgerinnen nicht den Sieg gönnten, sondern weil sie Verlängerung wollten. Sie wollten noch mehr von diesem Spiel. Als dann Schluss war, klatschten alle Zuschauer im Stehen, keiner wollte so recht nach Hause gehen.

Es ist etwas Besonderes passiert an diesem Donnerstagabend in Lissabon. Klar, der VfL Wolfsburg hat seinen Champions-League-Titel verteidigt. Das ist eigentlich schon historisch genug, schließlich gelang das noch keinem deutschen Team, weder Männern noch Frauen. Es ist eine Sensation und unterstreicht die ehrgeizigen Wolfsburger Ambitionen, sich mit dem VW-Konzern im Rücken als Europas Topverein zu etablieren. Doch da war noch mehr. Allein die Torfolge lässt die Dramatik erahnen: 0:1, 0:2, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3, 4:3.

Am ehesten kann man vielleicht mit Lena Goeßling erklären, was passiert ist. Die Wolfsburger Mittelfeldchefin stand nach dem Spiel mit einem durchgeweichten großen Pflaster auf der rechten Wange vor den Journalisten. "Filmt mich doch am besten von der anderen Seite", sagte sie den Kameramännern, die sich wunderten. Sie sorgte sich um das Pflaster, aber bemerkte das mittlerweile getrocknete Blut gar nicht, das ihr in den blonden Haaren klebte. Ein etwas gruseliger Anstrich für eine frischgebackene Champions-League-Siegerin. Als man ihr das erzählte, erschrak sie ein wenig. Sie werde auf jeden Fall gleich duschen gehen.

Vorher aber erzählte sie von dem Spiel, der nicht so guten ersten Hälfte, in der sie auch noch diesen Ellenbogen ins Gesicht bekam. "Ich dachte: Oh Gott, ich blute im Gesicht. Ich bin so ein bisschen ein ängstlicher Mensch", sagte sie. In der Pause, ihr Team lag da mit 0:2 hinten, sagte der Doc aber, alles sei okay, und nähte sie mit 12 Stichen. Deshalb bekam Lena Goeßling von der Halbzeitansprache ihres Trainers Ralf Kellermann kaum etwas mit. Gewirkt hat sie trotzdem.

Innerhalb von acht Minuten machte der VfL zwei Tore. Dann waren die Schwedinnen wieder dran, ehe Wolfsburg noch einmal zwei Tore machte. Meckerköpfe könnten einwenden, dass die Abwehrleistungen der beiden Mannschaften katastrophal waren. Tyresös Trainer Tony Gustavsson sprach lieber von "brillantem Angriffsfußball". Besonders hervor tat sich bei diesem die Doppeltorschützin Martina Müller, aktuelle Fußballerin des Jahres, die sogar noch ein oder zwei Tore mehr hätte machen können und hinterher sagte: "Wir haben Geschichte geschrieben." Lena Goeßling sagte zum Spielverlauf: "Das zeigt, was wir für eine Mannschaft sind." Und ihr Trainer Ralf Kellermann: "Das war Werbung für den Frauenfußball."