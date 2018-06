Bevor ich vor vielen Jahren das erste Mal nach Chile reiste, behauptete ein Bekannter, es sei unter den Bewohnern am westlichen Rande Feuerlands üblich, Pinguine in ihren Vorgärten festzunageln. Anstelle von Gartenzwergen gewissermaßen. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass dies meinen Recherchen zufolge nicht den Tatsachen entspricht. Lange Zeit über konnte ich mir nicht erklären, wie meinem Bekannten dieser groteske Gedanke überhaupt gekommen war. Seit heute Abend muss ich davon ausgehen, dass er während seines Besuchs am südlichen Zipfel der Welt Zeuge eines Freundschaftsspiels gegen die argentinische Fußballnationalmannschaft geworden ist.

Ich liebe Argentinien. Ich liebe die argentinische Nationalmannschaft. Und ich wünsche mir wirklich sehr, dass Argentinien diese Fußballweltmeisterschaft gewinnt – im Grunde, aber vor allem auch aus Prinzip. Man muss allerdings selbst als Pate ein unfassbar schlechtes Spiel ein unfassbar schlechtes Spiel nennen können. Und den Sieg unverdient, wenn er nach quälenden 90 Minuten nur durch eine einzige, einsame, wie göttliche Fügung über das Feld donnernde Einzelleistung zustande kommt.

Nun zeugt es zwar nicht von überragend großer Raffinesse, wenn sich der Außenseiter einer Begegnung geschlossen in die eigene Spielhälfte stellt und versucht, auf diese Weise jeden gegnerischen Angriff unmöglich zu machen. Wenn diesem vermeintlich so hoch überlegenen Gegner aber 90 Minuten lang gar keine Idee kommt, wie man dieser mäßig überraschenden Strategie begegnen könnte, dann, ja, dann müsste man eigentlich sagen, dass er den Weltmeistertitel womöglich nicht verdient hat.



Wir wollten doch Weltmeister werden!

Man müsste auch den Konjunktiv weglassen. Man müsste sagen, dass Argentinien niemals Weltmeister wird, wenn zehn Leute eineinhalb Stunden lang einfach auf dem Rasen herumlungern und darauf warten, dass einem Spieler eine geniale Eingebung kommt. Man müsste das klar benennen. Aber ich kann nicht, weil es der Konjunktiv ist, der heute Abend mein Herz korsagiert.

Karin Ceballos Betancur Karin Ceballos Betancur ist Autorin der ZEIT und dem argentinischen Fußball wegen dessen überkommenen Männlichkeitsbilds verfallen

Angenagelter als chilenische Pinguine also standen die argentinischen Spieler auf dem Feld, reglos, einfallslos. Pässe gingen ins Nichts. Für die interessantesten Aktionen sorgte während der ersten Halbzeit der serbische Schiedsrichter, indem er zunächst den Lauf eines iranischen Spielers stoppte und den Ball auf diese Weise lässig vor die Füße eines Argentiniers dotzte. Später ließ er es sich nicht nehmen, die von Agüero umgetretene Eckfahne höchst eigenhändig wieder in das für sie vorgesehene Eckefahnenloch zu stecken. Man sieht so etwas üblicherweise nicht gerne. Aber wenn es den Freundeskreis davon abhält, sich vor dem Fernseher gegenseitig die Arme zu brechen, um für irgendeine Form von Unterhaltung zu sorgen, muss man wohl dankbar sein.

Die zweite Halbzeit dümpelte vergleichbar trostlos vor sich hin. Und weil man als argentinischer Fan von Glück sagen muss, dass Iran nicht irgendwann in Führung ging, hätte (Konjunktiv to the rescue) der Titel Man of the Match eigentlich nicht Lionel Messi, sondern Ashkan Dejagah gebührt, der die Albiceleste mehrfach in üble Bedrängnis brachte.

Es wäre fatal, sollte Argentinien aus diesem Spiel die Lehre ziehen, dass man nur lange genug warten muss, damit Messi die Mannschaft irgendwann in Führung schießt. Die Strategie bringt das Team mit Mühe und Not durch die Vorrunde. Aber, che, wir wollten doch Weltmeister werden!