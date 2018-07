Liebes Bosnien-Herzegowina,

ich war ein lausiger Pate. Das ist das erste Spiel, über das ich während dieser WM schreibe, und ausgerechnet euer letztes, das unwichtigste, das nichts mehr brachte, weil ihr vorher schon ausgeschieden wart, unglücklich und zu Unrecht. Aber wie geht noch dieser Satz, ach ja: Das ist Fußball. Aber wem hilft Discountphilosophie schon, wenn man nicht gerade Béla Réthy heißt.

Es war auch euer bestes Spiel, 3:1 gegen den Iran. Dreizueins, das ist mein Lieblingsergebnis, obwohl die meisten Spiele ohnehin 2:1 ausgehen und alle lieber ein 4:0 mögen, am besten mit zwei Fallrückziehern, weil man da staunt, einem Handelfmeter, weil man da unweigerlich kichert, und einem Robbensprint übers halbe Feld, wegen allem anderen.

Aber nichts geht über ein Dreizueins. Das ist die schönste Rose im Garten aller Ergebnisse. Auch wenn es gegen den Iran war und nicht gegen Argentinien (1:2) oder gegen Nigeria (0:1), das hätte mir noch besser gefallen. Dreizueins ist die perfekte Mischung aus Überlegenheit und Gnade, aus Kaltherzigkeit und Freundlichkeit – man schießt drei, aber lässt doch eines zu, das ist sehr würdevoll. Noch würdevoller seid ihr hinterher vom Platz gegangen, bei eurer ersten WM, als einziger Debütant dieses Turniers.

David Hugendick David Hugendick, Literaturredakteur bei ZEIT ONLINE, durchlief die F-, E- und D-Jugend des TV Lehe Bremerhaven. Wer weiß, was für ein Fußballer er geworden wäre, wenn ihn mit 15 Albert Camus nicht umgegrätscht hätte.

Dabei habt ihr natürlich allen Grund, um richtig traurig zu sein. Ihr hättet alle schlagen können, wäre da nicht Messi gewesen und wäre da nicht der Schiedsrichter gegen Nigeria gewesen, der Edin Džekos Tor aberkannt hat, weil er die Abseitsregel nicht richtig kannte. Währenddessen habe ich übrigens geschlafen, als hätte Wachbleiben etwas ändern können, als hätte sich der Schiedsrichter dann an die richtige Auslegung der Abseitsregel erinnert. Aber Fußball ist nun einmal auch der Ort für kindliche Gedanken und deswegen gebe ich mir ein wenig die Schuld, und vielleicht wäre Safet Sušić, dieser untröstliche Schweiger auf der Trainerbank, dann ein bisschen weniger untröstlich gewesen als vorhin nach dem Abpfiff.

Und ja, das ist sehr viel Konjunktiv. Zuhause in Bosnien sollen sie Sušić schon beschimpft haben. Weil er falsch aufgestellt hat. Weil er nur mit einem Stürmer spielt. Ich verstehe zu wenig von Taktik, um das beurteilen zu können, und das Fachpersonal wird das sowieso "in Ruhe durchanalysieren", wie das auf Jogilöwisch heißt, werden Umschaltgeschwindigkeit und Ballbesitzquote bewerten – da kann ich eh nicht viel zu sagen, außer dass ich über Zvjezdan Misimović gehört habe, er sei faul. Er laufe zu wenig, das sei statistisch erwiesen, er sei ein Dinosaurier, da das Spiel keine "echten Zehner" mehr brauche.

Ich finde erstens Faulheit im Grunde effizient und zweitens hat Misimović das intelligenteste Fußgelenk der Welt – wieso überhaupt laufen? Früher, als man noch im Perückenton über die Welt geredet hat, hätte man gesagt: Dieses Fußgelenk ist beseelt. Heute sagt man vielleicht "Boah ey" oder sowas ähnliches. Jedenfalls soll man so einem Fußgelenk gar nicht mit Statistik kommen, sondern höchstens mal die Hirnströme dieses Fußes messen, aber das macht ja niemand, auch der blitzgescheitelte Doktor Müller-Wohlfahrt nicht.

Dabei waren Misimović und Džeko einst die einzigen Gründe, sich überhaupt für den VfL Wolfsburg zu interessieren, ihn zwar nicht zu mögen, aber immerhin ergeben hinzunehmen, wie man Bayer Leverkusen hinnimmt, wo Emir Spahić spielt oder auch Hoffenheim, wo Sead Salihović den Freistoßjazz erfunden hat. Und es ist ein Jammer, dass es die letzte WM dieser großartigen Fußballer gewesen sein soll. Eigentlich so unvorstellbar wie die Gefühlswelt von Sead Kolanišac, nachdem er das erste bosnische Eigentor bei einer Weltmeisterschaft geschossen hat. So fing ja leider alles an, was nun schon wieder endet.

Ich kann nur hoffen, dass ihr bei der nächsten Europameisterschaft wieder dabei seid, wieder genauso großherzig auf den Platz geht, wie ihr es jetzt getan habt, nur mit mehr Glück, mit anderen Schiedsrichtern, und garantiert ohne Messi. Und wenn ihr mich dann noch als Paten wollt, bin ich natürlich da. Versprochen.

Soweit, ganz herzlich:

Euer D.