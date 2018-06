Ich mag es gerne, wie die Deutschen sich begrüßen. Sie strecken ihre Arme aus, geben sich die Hände, drücken fest zu und blicken sich bohrend in die Augen. Das soll wohl ausdrücken: Ich sehe Dich! Ich nehme Dich zur Kenntnis! Du bist nicht unsichtbar! Bei meinen ersten Deutschlandreisen musste ich erst mühevoll herausfinden, wie fest man denn nun eigentlich drücken und blicken soll, und ab wann es übertrieben ist.

In Rio de Janeiro haben wir häufig 40 Grad, und ich bin von meiner Kultur dazu verdammt, sämtliche Studenten und Kollegen, Ladenbesitzer und Zufallsbekanntschaften zu umarmen und ihre verschwitzten Wangen zu küssen. Die meisten dieser Leute würde ich mir am liebsten vom Leib halten. Irgendwer hat immer eine Erkältung. Wir Brasilianer benutzen eigentlich sehr viel Seife und Deodorant, wir sind geradezu besessen von der Körperhygiene, aber im Grunde hat das ja keinen Zweck. Nach einer Stunde in der brasilianischen Gesellschaft kann man gleich wieder duschen gehen.

WM-Besucher werden das gleich bemerken: Sobald sie in Brasilien landen, werden sie angefasst, geküsst und umarmt. Es ist unhöflich, sich dem zu verweigern, auch wenn man lieber etwas mehr Abstand hätte, so wie ich. Für uns Brasilianer ist es dann so, als ob Sie in Deutschland einen laschen Händedruck gäben oder den Blicken Ihres Gegenüber auswichen. Wir kommunizieren mit unseren Körpern. Durch Berührungen stellen wir Kontakt und Vertrauen her.

Mirian Goldenberg Mirian Goldenberg lebt in Brasilien, wo sie Sozialanthropologie an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro lehrt und eine Kolumne über Liebe und Gesellschaft für die Folha de São Paulo schreibt.

Es gibt etliche Theorien darüber, warum das so ist. Manche Forscher erzählen die Geschichte, dass es in unserer frühen Kolonialzeit so wenige körperliche, auch sexuelle Barrieren gab. Die weißen Herren verfügten über Körper ihrer schwarzen Sklavinnen und auch über die von Eingeborenen. Man hat sich viel angefasst und später miteinander Sex gehabt, und das Ergebnis sehen Sie ja, wir sind ein ziemlich buntes Völkchen geworden. Eine andere Theorie besagt, dass Anfassen und Lächeln Unterwerfungsrituale sind, die sich die niedrigen Klassen einmal angewöhnt hätten, um ihren Herren zu gefallen. Diese Haltung habe sich nun festgesetzt in unserer Kultur.

Das mag alles so sein oder auch nicht – heute sind diese Kontexte jedenfalls verschwunden. Wenn WM-Besucher in Brasilien angefasst werden, sollten sie das weder als Unterwürfigkeitserklärung verstehen noch als eine sexuelle Avance. Es ist eine Selbstverständlichkeit, und Brasilianer merken kaum, dass sie es tun.

Die WM und ich als Brasilianerin Die WM und ich als Brasilianerin Fußball, Liebe, Körperkult, Strand, Karneval, Rassenkonflikte und so weiter. In der wöchentlichen Kolumne Die WM und ich als Brasilianerin nimmt die Anthropologin, Buchautorin und prominente Kolumnistin Mirian Goldenberg die klischeebeladenen Aspekte der brasilianischen Lebenswirklichkeit auseinander. Sechs Wochen lang schreibt Goldenberg für ZEIT ONLINE und versucht, neue Einsichten in ihre Heimat, das WM-Gastgeberland Brasilien zu geben. Alle Kolumnen lesen Sie hier.

Manchmal wird die Sache aber komplizierter: Es gibt natürlich auch sexuelle Avancen. Eine brasilianische Frau oder ein brasilianischer Mann wird manchmal versuchen, das Begehren seines Gegenübers zu wecken, körperliche Nähe herzustellen, um im Laufe der Nacht noch einen Kuss zu erhaschen oder mehr. Ärgerlicherweise sieht diese Art der Annäherung häufig genauso aus wie das harmlose Alltagsgrapschen.

Wie man das dennoch auseinander halten kann? Ich weiß kaum einen guten Rat. Es hilft, auf den Kontext zu achten, auf den Blick, auf die Art des Lächelns. Es wird aber Missverständnisse geben, die kommen auch unter Brasilianern vor. Und es gibt Schwierigeres auf der Welt. Bei deutschen Männern zum Beispiel, das können Sie mir glauben, ist es geradezu unmöglich, herauszufinden, ob sie gerade flirten wollen oder nicht!

Aus dem Portugiesischen von Thomas Fischermann