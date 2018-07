Als ich im Alter von zwanzig Jahren aus der Provinzstadt Santos nach Rio de Janeiro zog, hatte ich Angst davor, dass ich unsichtbar werden könnte. Ich wusste damals schon, dass in Rio die schönsten Frauen Brasiliens leben, ja, dass dort vielleicht die sinnlichsten Frauen der ganzen Welt zu Hause sind. Was sollte da aus mir werden, Brasilianerin zwar, aber Tochter einer Polin und eines Rumänen, mager und weiß im Gesicht? Inmitten all dieser Traumfrauen, die winzige Bikinis tragen, um ihre wohlgeformten Körper und ganz besonders ihre Hinterteile zur Schau zu stellen?

Solche Klischees dürften auch in den Köpfen vieler ausländischer Gäste stecken, die in diesen Tagen zur Weltmeisterschaft nach Brasilien reisen, beeindruckt von Bildern aus dem Karneval oder von den Stränden Rio de Janeiros. Die Bilder sind auch nicht falsch. Falsch sind allerdings häufig die Schlussfolgerungen, die Besucher aus ihnen ziehen: dass diese Brasilianerinnen sexuell sehr liberal seien, verfügbar, dass der Männerfang ihnen nicht aus dem Kopf gehe.

Die Wahrheit über unseren Kult der schönen Körper liegt etwas anders. Anthropologische Studien zeigen immer wieder, dass sich brasilianische Frauen weit überdurchschnittlich mit der Instandhaltung ihrer Körper befassen. Sie tun das, weil sie ihn als ein Kapital begreifen: als einen Wert, ein asset, eine Investitionsanlage, die Zeit, Geld und Kopfzerbrechen erfordert.



Für viele Brasilianerinnen ist ihr wohlgeformter Körper ein Statussymbol, und er kann zu einem Instrument des sozialen Aufstiegs werden, bei der Partnerwahl wie auch beim Erzielen beruflicher Erfolge. Das brasilianische Fotomodell Gisele Bündchen wird im Volksmund einfach nur "der Körper" genannt – allerdings geht dieser Zusammenhang weit hinaus über Bündchens Welt der Mode, der Medien und des Modeling und reicht in quasi alle Schichten und Lebensbereiche hinein.

Mirian Goldenberg Mirian Goldenberg lebt in Brasilien, wo sie Sozialanthropologie an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro lehrt und eine Kolumne über Liebe und Gesellschaft für die Folha de São Paulo schreibt.

Der mühevoll gepflegte weibliche Körper, ohne Falten, Cellulitis oder Flecken, ohne Fett und schlaffe Stellen, gerne auch nackt, ist für eine Frau in der brasilianischen Kultur die einzig "angemessene Bekleidung". Daher wird der Körper auch wie ein Kleidungsstück behandelt: Er wird vorgezeigt, geformt, manipuliert, zurechtgeschnitten, mit Blümchen verziert. Er wird ausgewählt, gestaltet, produziert, nachgeahmt, beneidet. Körper kommen in Mode und gehen aus der Mode. Kleider sind nur ein Hilfsmittel, das beim Vorzeigen hilft.

Daher erlebt Brasilien seit Jahrzehnten eine wahre Explosion der Schönheitsindustrie: Liftings, Botox, Lippenaufspritzen, Fettabsaugen, Silikonimplantate und so weiter. Eine Umfrage des Unilever-Konzerns ergab, dass 63 Prozent aller Brasilianerinnen eine Schönheitsoperation erwägen. 58 Prozent würden sie gleich morgen durchführen, wenn sie das Geld hätten. 40 Prozent der Brasilianerinnen geben an, dass sie ständig auf Diät seien. Brasilien hat, nebenbei bemerkt, auch den größten Verbrauch an Medikamenten gegen Angst, vor allem unter Frauen.

Die WM und ich als Brasilianerin Die WM und ich als Brasilianerin Fußball, Liebe, Körperkult, Strand, Karneval, Rassenkonflikte und so weiter. In der wöchentlichen Kolumne Die WM und ich als Brasilianerin nimmt die Anthropologin, Buchautorin und prominente Kolumnistin Mirian Goldenberg die klischeebeladenen Aspekte der brasilianischen Lebenswirklichkeit auseinander. Sechs Wochen lang schreibt Goldenberg für ZEIT ONLINE und versucht, neue Einsichten in ihre Heimat, das WM-Gastgeberland Brasilien zu geben. Alle Kolumnen lesen Sie hier.

Das sollten unsere WM-Besucher also verstehen: Die Sinnlichkeit der schönen Frauen in Städten wie Rio de Janeiro mag den Eindruck vermitteln, dass sie sehr frei und freizügig sind. In Wahrheit drückt sie aber häufig aus, dass ihre Körper Gefangene in einem System sozialer Zwänge und ästhetischer Ansprüche sind. Der schöne, brasilianische, weibliche Körper ist auch ein Zeichen von Angst.

Aus dem Portugiesischen von Thomas Fischermann