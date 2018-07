Šljiva brennt richtig, Šljiva hat schon ganz große Szenen, als das Spiel noch gar nicht angefangen hat. Die Eröffnungsfeier, dieser Mix aus Kampftanzen, laufenden Bäumen, Jennifer-Lopez-Blechbüchsen-Sound und einem großen "Was soll das?" ist schon längst rückstandslos verpufft, als das ZDF die taktische Aufstellung der Seleção, der brasilianischen Mannschaft, einblendet. Genau in diesem Moment schlägt Šljiva zum ersten Mal zu.



Šljiva, das sollte man an dieser Stelle erwähnen, ist nicht etwa der rechte Verteidiger der Kroaten – der Mann heißt Srna, ist Mannschaftskapitän und ein Mann, der sich noch ärgern wird. Šljiva ist ein slawisches Wort für Zwetschge oder, anders gesagt: Das, was im Sliwowitz steckt, oder auch im Slibowitz.

Die Innenverteidiger von Brasilien heißen Thiago Silva und David Luiz, rechts hinten spielt Dani Alves, links Marcelo – bei Kroatien fehlt der gesperrte Mandžukić. Was bleibt einem Kroatien-Paten da anderes übrig, als die WM mit aggressivem Vortrinken zu beginnen, einem Sliwowitz und einem Slibowitz. Na dann Prost. Oder wie wir Kroatien-Fans sagen: Živjeli!

Wären wir Nico Kovač, also ein geborener Berliner, der in Kroatien trainiert, hätten wir die kroatischen Jungs mit der Fuleco-Taktik aufs Feld geschickt. Fuleco heißt das WM-Maskottchen, das einem Dreibinden-Gürteltier nachempfunden ist. Jenes zeichnet sich dadurch aus, dass es sich bei Gefahr zusammenrollt und dadurch Angreifer, also die Neymars, Hulks und Freds dieser Weltmeisterschaft, dazu bringt, unverrichteter Dinge wieder abzuziehen, also torlos. Auf Fußballerisch heißt das: hinten zwei dichte Viererreihen, keinen reinlassen – und vorne helfen der liebe Gott und Ivica Olić, die sind ja ähnlich alt.

Ein Eigentor – das muss gefeiert werden!

Als das Spiel und damit die WM beginnt, wird schnell klar: Der Kroaten-Pate kennt seinen Trainer. Kroatien spielt gürteltierartigen Fuleco-Fußball – nur dass die Thiago Silvas und David Luiz' auf der anderen Seite überraschend boatenghaft-mertesackerig herumstolpern. Kroatien schießt nach 45 Sekunden zum ersten Mal auf das Brasilien-Tor, worauf sich der Pate einen weiteren Schluck gönnt. Perišić und Olić versäumen nach sieben Minuten die Gelegenheit, Wolfsburg gegen Brasilien mit 1:0 in Führung zu bringen, was der Pate mit einem Frust-Živjeli! verarbeitet. Als dann kurz darauf Olić und der liebe Gott Marcelo zum hochverdienten Eigentor zwingen, muss das natürlich gefeiert werden. Živjeli!

Der Sliwowitz oder Slibowitz heißt in der Slowakei übrigens slivovica, und in Slowenien slivovka. Man muss ja vorbereitet sein, falls die sich für die WM 2018 in Russland qualifizieren sollten.



Und Brasilien? Die wirken lange Zeit so wie Jennifer Lopez bei der Eröffnungsfeier. Da passte auch nichts zusammen: die Lippenbewegungen nicht zum Liedtext, ihre Walle-Walle-Mähne nicht zum Glatzkopf neben ihr, dessen Brasilien-Trikot, das dürfen wir schon mal verraten, nicht zum Weltmeister-Titel 2014. Unpassend zum Etikett "Favorit" spielt die Seleção eine halbe Stunde lang. Als man sich gerade die Frage stellt, wer denn nun eigentlich streikt im Gastgeberland, das Bodenpersonal am Flughafen von Rio oder das Stürmerpersonal im Stadion von São Paolo, also Fred, schießt Neymar einfach mal auf's Tor, 1:1. So bleibt's dann bis zur Pause, Zeit für die Analyse.

Der liebe Gott ist kein Kroate

Es gibt nichts Sinnvolleres bei einer Fußball-WM, als zu den einzelnen Partien die jeweiligen Nationalgetränke der beteiligten Mannschaften einzusetzen – jeder darf aber nur aus dem Land trinken, das er unterstützt. Diese Regel kenne ich seit meiner Studienzeit. Sie hat dazu geführt, dass sich Mexiko stets einer erstaunlichen Anhängerschaft erfreute, wohingegen die grundsympathische Elfenbeinküste ausschied, ohne dass das jemand bedauerte. Wer trinkt schon Limonensaft mit Hibiskusblüten, wenn er Tequila haben kann? Aber trinkt man den Slibowitz, wenn man Caipirinha haben kann? Natürlich! Schließlich gibt es überall auf der Welt immer nur Caipirinha. In Tschechien gibt es slivovice, in Polen śliwowica, in Ungarisch slivovica oder sligovica, und in Bulgarien сливова oder сливовица/slivoviza. Živjeli!

2. Halbzeit

Caipirinha kickt wieder so wie zu Beginn des Spiels, mit wenig Spirit, Slibowitz erweist sich als besser als sein Ruf, gewitzt, stark. Hat ja auch mindestens 37,5 Prozent, in aller Regel sogar 47 Prozent. Caipirinha wechselt für Hulk den Anti-Hulk ein, ein 1,68 großes muskelloses Milchgesicht, das ein wenig so aussieht wie der Urenkel von Trainer Scolari. Den Stürmer Fred erschreckt das so sehr, dass er spontan umfällt – Elfmeter!

In der Hitliste von lustigen Entscheidungen von Schiedsrichtern in wichtigen Fußballspielen wird der Elfmeterpfiff von São Paolo lange Zeit den Spitzenplatz einnehmen. Für Fred ist es der ultimative Beweis, dass er eher zum Boden- als zum Stürmerpersonal taugt. Und Neymar verwandelt, obwohl Pletikosa, Spitzname Oktopus, noch am Ball war. In diesem Moment wissen wir: Ivica Olić stürmt doch ganz allein. Der liebe Gott ist kein Kroate. Darauf ein doppeltes Živjeli!

Danach wird Slibowitz noch ein Tor aberkannt, er vergibt noch ein paar Chancen und die Caipirinha-Zutat Oscar haut in der Nachspielzeit noch einen rein – mit der Pieke, also eher kroatisch als brasilianisch.



Fazit des Kroaten-Paten: Flasche leer