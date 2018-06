ZEIT ONLINE: Herr Martens, was macht Brasilien?

Kai Martens: Jetzt gerade ist es eher ruhiger, auch wegen des Wetters. Ist nicht so schön im Moment. Aber so ruhig war es die letzten Tage nicht. Vor allem beim Deutschland-Spiel, da war mächtig was los hier.

ZEIT ONLINE: Sie fahren Taxi – wollen jetzt alle an den Strand zum Public Viewing?

Martens: Nur die Promis. Ich hatte Gerald Asamoah im Auto und Olaf Thon. Die Touristen und die Einheimischen fahren eher mit dem Rad an den Strand oder sie gehen gleich zu Fuß. Ist ja alles nicht so weit hier.

ZEIT ONLINE: Wen fahren Sie denn überhaupt, wenn die Touristen und die Einheimischen das Fahrrad nehmen?

Martens: Vor allem machen wir Krankentransporte. Es gibt hier nur ein Taxiunternehmen mit 13 Fahrzeugen. Wir bringen die älteren Leute zum Arzt, holen sie wieder ab, solche Sachen. Und Schülerbeförderung natürlich.

Stimmen aus Brasilien Was macht die WM mit Brasilien? Am Ostseestrand, 30 Kilometer neben Kiel, liegt das deutsche Brasilien, ein kleiner Ort, der seit mehr als hundert Jahren so heißt wie das WM-Gastgeberland. In der Interview-Serie "Stimmen Brasiliens" wollen wir erfahren, wie die WM 2014, das globale Fußballereignis, auf das deutsche Brasilien wirkt oder auch nicht wirkt. Lesen Sie täglich ein Interview aus dem norddeutschen Dorf – vom Feuerwehrmann über den Fischer bis zur Chefin des Solariums.

ZEIT ONLINE: Sie ersetzen den Schulbus?

Martens: Hier gibt es ein paar Dörfer, die sind so klein, dass der reguläre Schulbus nicht hinfährt. Die Schüler, die dort wohnen, holen wir ab und bringen sie mittags wieder zurück.

ZEIT ONLINE: Mit Deutschland-Fahnen am Auto?

Martens: Nee nee, die fliegen nur weg. Das haben wir bei der letzten EM ausprobiert, am Ende war keine Fahne mehr dran an unseren Taxis. Dieses Mal haben wir nur die Überzieher an den Außenspiegeln.

ZEIT ONLINE: Sind die an allen Autos dran?

Martens: Nein. Wir haben ja auch Busse, da passen die gar nicht.



ZEIT ONLINE: Sind Sie abends rechtzeitig für die Spiele zu Hause?

Martens: Normalerweise schon, ja. Zum Glück. Es gibt gerade nichts Wichtigeres als Fußball für mich. Ich habe selbst 30 Jahre gespielt, war zehn Jahre Jugendtrainer, ich bin richtig fußballverrückt. Mein Sohn übrigens auch, der ist 16. Wir schauen so gut wie alle Spiele.

ZEIT ONLINE: Was sagt Ihre Frau dazu?

Martens: Ach, die kennt das: Es gibt einen Zweitfernseher bei uns. Ist nicht anders, als während der Bundesliga-Saison. Da ist samstags der eine Fernseher ab dem Nachmittag blockiert.



Brasilien an der Ostsee - Die Copacabana hinter Kiel An der holsteinischen Ostseeküste befindet sich in der Gemeinde Schönberg der Ortsteil Brasilien – direkt neben Kalifornien. Traumstrände und Offenheit hinter dem Deich lassen den brasilianischen Geist aufleben.

ZEIT ONLINE: Was ist für Sie die größte Überraschung bisher bei der WM?

Martens: Das Ausscheiden von Spanien. Ich hätte 100 Euro darauf verwettet, dass die Mannschaft die Gruppenphase übersteht. Ich kann es noch immer nicht fassen, dass sie rausgeflogen sind. Was die deutsche Mannschaft angeht, hat mich Sami Khedira wirklich überrascht, auch wenn er im letzten Spiel nicht so gut war. Aber dass er nach einer so langen Verletzungspause jetzt schon wieder in der Nationalmannschaft mitspielen kann, ist schon unglaublich. Irre, was da medizinisch möglich ist. Das geht auch nur bei Profispielern, wir Normalos würden ein halbes Jahr auf Krücken laufen.