Am Ostseestrand, 30 Kilometer neben Kiel, liegt das deutsche Brasilien, ein kleiner Ort, der seit mehr als hundert Jahren so heißt wie das WM-Gastgeberland. In der Interview-Serie "Stimmen Brasiliens" wollen wir erfahren, wie die WM 2014, das globale Fußballereignis, auf das deutsche Brasilien wirkt oder auch nicht wirkt. Lesen Sie täglich ein Interview aus dem norddeutschen Dorf – vom Feuerwehrmann über den Fischer bis zur Chefin des Solariums.