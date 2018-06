ZEIT ONLINE: Moin Frau Gutzeit, was macht Brasilien heute?

Melanie Gutzeit: So generell? Aber wenn Sie auf die WM und den ganzen Fußballmist hier anspielen: Ganz im Ernst, das interessiert mich überhaupt nicht.

ZEIT ONLINE: Wie jetzt? Es ist Ihnen egal, dass bei Ihnen am Strand ein eigenes WM-Studio aufgebaut ist, mit Fernseher, Liegestühlen und viel Fußballstimmung?

Gutzeit: Fußball ist echt nicht meins – und mir sowas von egal. Egal ob WM ist oder nicht. Außerdem bin ich hier in Laboe, ein paar Kilometer weiter in Richtung Kiel. Zum Strand in Brasilien komme ich so gut wie nie. Ist ja auch kein Hundestrand. Ich geh immer an den Hundestrand.

ZEIT ONLINE: Was sagen denn Ihr Mann und Ihre Kinder zu der mangelnden Fußballbegeisterung?

Gutzeit: Bei uns liegt das in der Familie. Wir schauen überhaupt keinen Sport im Fernsehen. Mein Mann mag Fußball auch nicht, unser Sohn – er ist 16 – ebenso.

Stimmen aus Brasilien Was macht die WM mit Brasilien? Am Ostseestrand, 30 Kilometer neben Kiel, liegt das deutsche Brasilien, ein kleiner Ort, der seit mehr als hundert Jahren so heißt wie das WM-Gastgeberland. In der Interview-Serie "Stimmen Brasiliens" wollen wir erfahren, wie die WM 2014, das globale Fußballereignis, auf das deutsche Brasilien wirkt oder auch nicht wirkt. Lesen Sie täglich ein Interview aus dem norddeutschen Dorf – vom Feuerwehrmann über den Fischer bis zur Chefin des Solariums.

ZEIT ONLINE: Das ist aber eher untypisch für einen Jungen in dem Alter.

Gutzeit: Er schaut nur notgedrungen. Wir haben gerade einen amerikanischen Austauschschüler bei uns zu Gast. Der will die Spiele sehen. Mein Sohn sitzt dann daneben, aus Höflichkeit, und spielt am PC. Ich selbst schaue kein einziges Spiel. Außer vielleicht, wenn wir im Finale stehen. Aber auch nur vielleicht.

ZEIT ONLINE: Sie haben ein Sonnenstudio. Wollen jetzt alle aussehen wie Brasilianer, also ich meine, die echten?

Gutzeit: Wegen der WM? Nein, Blödsinn. Die Hauptsaison ist ohnehin fast zu Ende. Der Sommer ist ja nun da, die meisten Leute gehen ja vorher ins Solarium. Oder hinterher, um die Bräune ein bisschen zu konservieren.

ZEIT ONLINE: Wie oft sollte ein Brasilianer ins Sonnenstudio gehen?

Gutzeit: Der klassische Brasilianer ist natürlich dunkelhäutig und ziemlich sonnenunempfindlich. Der muss nicht mehr wirklich auf die Sonnenbank. Oder eben auf die ganz großen, groß bedeutet dann: starke Röhre. Das dürfte denen auch nicht schaden.

ZEIT ONLINE: Wie lange müsste der Durchschnittsdeutsche auf die Sonnenbank, um so auszusehen?

Gutzeit: Es gibt auch hier Leute, die ähnlich dunkel sind. Bei manchen Freunden von mir denke ich: Wow, das gibt’s doch gar nicht! Die sind unglaublich braun. Aber ein heller Typ könnte 20 Mal auf die Sonnenbank, der würde trotzdem nie so aussehen wie ein Brasilianer. Das ist einfach typabhängig: Und diese Tabellen, die es da so gibt, die helfen am Ende überhaupt nicht.

ZEIT ONLINE: Sondern?

Gutzeit: Man muss mit den Leuten reden. Die kennen sich ja selbst am besten und wissen, wie gut sie die Sonne vertragen. Auch ein dunkler Typ kann verbrennen. Daran orientiere ich mich.

ZEIT ONLINE: Raten Sie auch mal davon ab?

Gutzeit: Ja. Ich sage dann: Es soll ja natürlich aussehen. Und nicht so, dass man schon von Weitem sieht, dass man im Solarium war.

ZEIT ONLINE: Wie lange haben Sie denn heute auf?

Gutzeit: Bis 19 Uhr, so wie jeden Montag.

ZEIT ONLINE: Glauben Sie im Ernst, dass heute nach 18 Uhr noch irgendjemand kommt?

Gutzeit: Warum nicht?

ZEIT ONLINE: Fußball? Deutsche Mannschaft?

Gutzeit: Ach ja, stimmt. Da wird dann wohl keiner mehr kommen.