ZEIT ONLINE: Moin Herr Vorberg, wie ist die Lage heute in Brasilien?



Jürgen Vorberg: Ich war noch nicht da, ich wohne ja in Schönberg, knapp fünf Kilometer vom Strand in Brasilien, aber die Sonne scheint, nachdem es heute Morgen etwas bedeckt war. Sieht also ganz gut aus. Schöner Tag.



ZEIT ONLINE: Sie sind Kapitän der Seebrücke am Schönberger Strand. Erklären Sie Landratten wie mir doch kurz, was so eine Seebrücke eigentlich ist.



Jürgen Vorberg Jürgen Vorberg kümmert sich in Schönberg am Strand als Kapitän um die Seebrücke.

Vorberg: Die Seebrücke reicht 260 Meter vom Strand ins Meer hinein und dient sowohl als Promenade als auch dem Schiffbetrieb. Von diesen Brücken gibt es eine ganze Menge an der Ostsee, denn viele Gemeinden wie Schönberg haben ja keinen Hafen. Da müssen die Schiffe, vor allem die Ausflugsboote, dann an den Seebrücken anlegen. In Schönberg wurde die Brücke im Ersten Weltkrieg von den Deutschen gesprengt und dann gab es lange Zeit gar keine. Erst vor, warten Sie, 13 Jahren wurde die wieder aufgebaut.



ZEIT ONLINE: Und seitdem arbeiten Sie dort?



Vorberg: Ich bin erst das vierte Jahr dabei. Der Kollege vorher hat aus Altersgründen aufgehört und ich habe das gerne übernommen. Es ist ein Allround-Job, ich bin quasi das Mädchen für alles, was die Brücke betrifft. Instandhaltung, Verordnungen, Schiffsverkehr, das macht auch Spaß – meistens jedenfalls.



ZEIT ONLINE: Haben Sie heute Dienst?



Vorberg: Ich habe heute früh, bevor die ersten Leute kommen, schon mal einen kleinen Rundgang gemacht. Zurzeit ist noch nicht allzu viel los, weil der Schiffsbetrieb noch nicht läuft. Da reicht es, wenn ich ab und zu mal nach dem Rechten sehe. Falls noch was sein sollte, rufen mich die jungen Damen schon an.



ZEIT ONLINE: Wie, junge Damen?



Stimmen aus Brasilien Was macht die WM mit Brasilien? Am Ostseestrand, 30 Kilometer neben Kiel, liegt das deutsche Brasilien, ein kleiner Ort, der seit mehr als hundert Jahren so heißt wie das WM-Gastgeberland. In der Interview-Serie "Stimmen Brasiliens" wollen wir erfahren, wie die WM 2014, das globale Fußballereignis, auf das deutsche Brasilien wirkt oder auch nicht wirkt. Lesen Sie täglich ein Interview aus dem norddeutschen Dorf – vom Feuerwehrmann über den Fischer bis zur Chefin des Solariums.

Vorberg: Na vom Tourist-Service, meine Kolleginnen. Bei denen laufen die Beschwerden ein und die melden sich dann immer ganz schnell, wenn etwas Unerwartetes passiert. (lacht) Wenn natürlich Events sind, dann bin ich öfters da. Wir haben viele Musikveranstaltungen, Strandmarkt, das Seebrückenfest, und einmal im Jahr auch eine Piratenfahrt für Kinder. Da bin ich natürlich den ganzen Tag vor Ort.



ZEIT ONLINE: Eine rettende Brücke hätten gestern auch die Spanier gebrauchen können. Haben Sie das Spiel gesehen?



Vorberg: Ja, zum Glück! Also die Holländer haben mir schon imponiert, vielleicht haben wir da schon den künftigen Weltmeister gesehen. Vielleicht sind die Spanier ein bisschen arrogant in das Spiel gegangen, aber jedenfalls haben ihnen die Holländer gut den Zahn gezogen.



ZEIT ONLINE: Wen treffen Sie denn öfters in Brasilien, Spanier oder Niederländer?



Vorberg: Also einen Spanier habe ich hier noch nie getroffen! (lacht) Was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, sind die Schweizer, die den Weg hier hoch finden. Die freuen sich über die Klimaveränderung, den vielen Wind, den haben sie im Sommer offenbar nicht.



ZEIT ONLINE: Die Schweiz spielt morgen. Gucken Sie das dann auch?



Vorberg: Das weiß ich noch nicht, ich bin nicht unbedingt Fußballfan. Hier im Kieler Raum sind wir eher handballorientiert aus gutem Grund. Aber ich versuche schon, die wichtigen Spiele zu gucken. Am Montag treffe ich mich mit Freunden für das Deutschland-Spiel, und einmal möchte ich in den nächsten Wochen auch rüber nach Brasilien, mal gucken, was da so los ist.



ZEIT ONLINE: Nervt Sie der Trubel nicht auch ein bisschen?



Vorberg: Och nö, ich finde das schon toll mit den ganzen Aktionen hier. 2006 zur WM gab es schon mal etwas hier am Strand: Menschenkicker, also quasi Tischfußball mit Menschen. Da hat hier eine Vorentscheidung oder so stattgefunden, das Finale war dann glaube ich in Mainz. Gewonnen hat übrigens Brasilien. Also unser Brasilien.