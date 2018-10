Der Thrilla in Manila ist einer der berühmtesten Boxkämpfe. 1975 besiegte Muhammad Ali seinen Rivalen Joe Frazier in epischen 14 Runden. Ein Kampf von Hitze, Schweiß, Blut. Beide Boxer steckten sehr viel ein, beide teilten sehr viel aus. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und den hohen Temperaturen verloren sie viel Flüssigkeit und standen vor dem K. o. Ali gewann, weil Frazier nichts mehr sah. Sie waren im wahrsten Sinne des Wortes von Sinnen.

Fortaleza liegt nicht auf den Philippinen, sondern in Brasilien. Aber die Bedingungen ähneln denen in Manila. Mehr als 30 Grad waren es während des Spiels, 80 Prozent Feuchtigkeit. Die Luft in Fortaleza atmet man nicht einfach ein, die Luft muss man schlucken.



Offenbar hat die Luft von Fortaleza aber auch eine Wirkung auf die Sinne. Deswegen hat die nordbrasilianische Stadt in der Nähe des Äquators ihren ganz eigenen Thriller erlebt. Zwar keinen Boxkampf, auch kein Finale mit historischem Ergebnis. Aber ein verrücktes Spektakel von WM-Vorrundenspiel, mit Austeilen und Einstecken, mit Taumeln und Stehenbleiben.

Die Beteiligten waren Ghana und die deutsche Elf. Die hat in diesem Spiel erfahren, wie wüst und wild diese Weltmeisterschaft sein kann, wie anarchisch und irrational, wie herrlich unberechenbar. Wie leicht man in Brasilien den Kopf verlieren kann.

In den Seilen, aber nicht geschlagen

Wer im Fußball heutzutage gewinnen will, braucht System, Ordnung, Disziplin. Nur selten brechen Teams aus ihren Zwängen aus. Fußball ist das Bestreben, das Unbeherrschbare zu beherrschen. Doch diese WM ist anders. Es fallen mehr Tore, Sieg und Niederlage liegen näher beieinander als üblich. Vor allem verlieren selbst die routiniertesten Profis manchmal die Kontrolle. So wie die Deutschen gegen Ghana.

Bis zum ersten Tor war die Mannschaft von Joachim Löw nicht gut, hielt aber Balance. Dann setzte ausgerechnet Mario Götzes Knieköpfer bei beiden Teams eine Spirale in Gang, die in den nächsten 20 Minuten zu drei weiteren Toren und bis zum Ende des Spiels zu einer Kaskade an Angriffen, Schüssen, Paraden führte.

Da war die Szene in der 66. Minute: Ghana lag in Führung, fuhr erneut einen Konter. Überzahl gegen die Deutschen, André Ayew in einem Tempo, als ritte er auf wilden Rossen. Doch Manuel Neuer konnte halten. Nur drei Minuten später wieder Ayew, wieder schnell, wieder Überzahl, wieder Neuer. Fast hätte es 3:1 gestanden für die kampfstarken Ghanaer, es wäre wohl Deutschlands K. o. in diesem Spiel gewesen.

Doch die Deutschen brauchten nicht lange, um ihrerseits zurückzuschlagen. Zwei Minuten später der Ausgleich. In den Gesichtern von Ghana konnte man den Wirkungstreffer lesen. Doch wer dachte, die deutsche Mannschaft wäre dem Sieg nahe, irrte. Ghana fiel nicht.

Beide Teams hingen in den Seilen, schlugen aber weiter. Sehr zur Begeisterung der Fans. Auf den Rängen wurde es so laut und so heiß und so ekstatisch, wie das wohl nur auf der Südhalbkugel passieren kann. Und die Leute trieben die Mannschaften nach vorne.