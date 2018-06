Deutschland – Kamerun 2:2



In Gladbach trennte sich die DFB-Auswahl gegen das von Volker Finke trainiert Team aus Kamerun nur Remis.



Für den noch angeschlagenen Manuel Neuer stand erwartungsgemäß Roman Weidenfeller im Tor. Auch Philipp Lahm und Miroslav Klose wurden von Joachim Löw elf Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft geschont, stattdessen spielte der Dortmunder Erik Durm erstmals von Beginn an in der Viererkette, und Mario Götze startete als einzige Spitze. Bastian Schweinsteiger und Marcel Schmelzer fehlten ebenfalls verletzungsbedingt.

Die DFB-Elf begann im ausverkauften Stadion in Gladbach druckvoll. Nach einer sehenswerten Kombination im gegnerischen Strafraum kam Özil schon in der 1. Minute zum Abschluss, verfehlte das Tor aber knapp. In der 11. Minute setzte Thomas Müller Mario Götze in Szene, dessen Schuss lenkte Kameruns Keeper Itandje an den Pfosten.

Kamerun tauchte in der 18. Minute das erste Mal vor dem Tor von Roman Weidenfeller auf, als Superstar Samuel Eto’o aus der Drehung abschloss. In der Folge kamen die Kameruner besser ins Spiel, die Deutschen kamen mit der harten Spielweise der Afrikaner nicht gut zurecht. Die nächste Chance erarbeitete sich trotzdem die DFB-Auswahl: Der Kopfball von Samit Khedira verfehlte in der 36. Minute das Tor nur knapp.

Nur zwei Minuten später stand Moukandjo nach geschicktem Pass von Eto'o allein vor Weidenfeller, der Dortmunder Keeper klärte mit einer Glanzparade. In der Folge kamen die Kameruner in den letzten Minuten der ersten Halbzeit mehrmals gefährlich in den deutschen Strafraum.

Nach dem Seitenwechsel verfehlte Marco Reus das Tor nach Zuspiel von Thomas Müller aus spitzem Winkel nur knapp (48. Minute). Der Dortmunder war bis dahin der auffälligste Spieler in der ansonsten ideenlosen deutschen Offensive. In den folgenden zehn Minuten flachte das Spiel ab.

Nachdem Weidenfeller einen Schuss von Eto'o in der 62. Minute zunächst abwehren konnte, schob der Stürmer vom FC Chelsea den zweiten Ball am BVB-Keeper vorbei zum 0:1 ins lange Eck. Vier Minuten später eroberte Jérôme Boateng den Ball an Kameruns Strafraum, und fand mit seiner Flanke Thomas Müller, der aus kurzer Distanz zum Ausgleich einköpfte.



Die deutschen Angriffsbemühungen wirkten jetzt gefährlicher, Podolski und Schürle waren inzwischen für die enttäuschenden Götze und Özil gekommen.

Die Wechsel machten sich spätestens in der 71. Minute bezahlt: Podolski sprintete mit dem Ball aus Abseitsposition bis an die Grundlinie und legte optimal auf für André Schürrle, der in der Mitte zur 2:1 Führung einschob.

Von Kamerun kam im Anschluss wenig. Entsprechend unerwartet gelang den Afrikanern nach einer starken Einzelaktion des Mainzers Chupo-Moting der Ausgleich (78. Minute). Trotz Feldüberlegenheit gelang der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Minuten kein nennenswerter Angriff mehr.



Joachim Löw räumte nach dem Spiel ein, dass es seinem Team noch an der nötigen Fitness fehlte. "Es war ein guter Gegner mit Kamerun, ein echter Härtetest, sie haben sehr körperbetont gespielt", sagte der Bundestrainer. "Bei uns hat man in einigen Momenten gemerkt, dass die Frische fehlt, die Konzentration. Wir haben viele, viele Bälle verloren."



Auch die Spieler zeigten sich selbstkritisch. "Wir sind mit unseren Chancen nicht so umgegangen wie wir es wollen. Das gefällt uns jetzt nicht", sagte Thomas Müller. "Es ist gut, dass wir jetzt noch nicht an dem Punkt sind, wo wir hin müssen. Wir müssen am 16. Juni topfit sein."

Damit bleibt Löw vor der Generalprobe am Freitag in Mainz gegen Armenien noch einige Arbeit. Dann sollen auch der angeschlagene Kapitän Philipp Lahm und Torwart Manuel Neuer wieder ins Team zurückkehren.



Deutschland: Weidenfeller - Boateng, Mertesacker, Hummels, Durm - Khedira (73. Kramer/Bor. Mönchengladbach), Kroos - Müller, Özil (63. Podolski), Reus - Götze (58. Schürrle)

Kamerun: Itandje - Djeugoue (83. Nyom), Nkoulou, Matip, Bedimo (58. Assou-Ekotto) - Song - Moukandjo, Mbia (46. Nguemo), Enoh, Choupo-Moting - Eto'o (90.+2 Webó)

Schiedsrichter: Skomina (Slowenien)

Zuschauer: 41.250

Tore: 0:1 Eto'o (62.), 1:1 Müller (66.), 2:1 Schürrle (71.), 2:2 Choupo-Moting (78.)

Gelbe Karten: Boateng / Enoh, Song

Beste Spieler: Müller, Weidenfeller / Eto'o, Moukandjo