Das war überraschend einfach, dürften viele deutsche Fußballfans gedacht haben. Mit einem lockeren 4:0 Sieg gegen Portugal in Salvador startet die DFB-Elf in die Weltmeisterschaft, und erspielt sich gegen den mutmaßlich stärksten Gruppengegner eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Achtelfinales.

Dabei schien der Bundestrainer Löw für dieses Spiel wieder tief in die Risikokiste gegriffen zu haben: Er änderte die Taktik in ein 4-3-3 und rückte Philipp Lahm ins defensive Mittelfeld neben Khedira und Kroos. Auf der rechten Außenbahn bekam es dafür Jerome Boateng mit Cristiano Ronaldo zu tun, was zumindest auf dem Papier nach einer gefährlichen Angelegenheit aussah. Statt Klose als Mittelstürmer durfte neben Müller wieder Götze antreten, der in den Testspielen wenig überzeugend war.



Das hätte also richtig schief gehen können. Tat es aber nicht. Götze war es, der den ersten Treffer der deutschen Mannschaft einleitete. Nach 11 Minuten wurde der Bayernspieler von Pereira im Strafraum gehalten, Elfmeter. Thomas Müller trat an und erzielte seinen ersten Länderspieltreffer vom Punkt.

Ja, es geht schon wieder los mit Thomas Müller und seinen Toren bei der WM. Eins pro Spiel reicht dem Bayernspieler nämlich nicht. Nachdem zwischenzeitlich Hummels eine Ecke zum 2:0 einköpfte, erhöhte Müller vor der Pause zum 3:0.

Da war der erste Portugiese schon unter der Dusche: Pepe machte seinem Ruf als Raubein alle Ehre und flog nach einer Kopfnuss an Müller bereits nach einer knappen halben Stunde mit rot vom Platz.

Nach der Pause verflachte das Spiel, Deutschland verwaltete die Führung, ohne überragend zu sein. Das mussten sie auch nicht, denn Ronaldo erwischte wie sein komplettes Team einen ganz miesen Tag und hatte mit die wenigsten Ballkontakte von allen Spielern auf dem Platz. Zwölf Minuten vor dem Ende schoss Müller mit seinem dritten Tor schließlich den 4:0-Endstand. Angela Merkel auf der Tribüne jubelte und was sagte Löw zu dieser Leistung? "Höggscht verdient".

Lesen Sie hier den Spielverlauf chronologisch im Liveblog nach:

Abpfiff : Deutschland gewinnt 4:0 gegen Portugal und erspielt sich damit eine gute Ausgangsposition in der Gruppe. Thomas Müller trifft dreimal, Hummels einmal. Portugal präsentierte sich überraschend schwach. Gute Nachrichten auch von der Seitenlinie: Mats Hummels läuft schon wieder einigermaßen rund, nachdem er verletzt ausgewechselt werden musste.

91. Minute : An der Copacabana ist Schluss, schreibt unser Reporter vor Ort: Der Sieg sei sicher, jetzt werden Würstchen gegrillt. Er habe zwar bislang nur zwei der vier Freibier bekommen, aber es ist schließlich noch früh am Tag. Kein Bier vor vier auf Portugiesisch? "Nenhuma cerveja antes as quatro." Sehr nett übrigens auch, wie Brasilianer Müller aussprechen: Muller, Muhler, Mula.



90. Minute : Ronaldo zimmert noch einen Freistoß aus knapp 30 Metern auf das Tor, aber Manuel Neuer hat nichts verlernt. Die Schulter der Nation hält.

88. Minute: Kaum zu glauben, aber wahr: Deutschland kann tatsächlich die Führung locker verwalten. Schweden sind auch keine auf dem Platz, deshalb sollte ein 4:0 eigentlich reichen. Auf der anderen Seite: Die Niederländer schossen fünf zum Auftakt gegen Spanien – das könnte doch ein Ansporn sein, noch eins nachzulegen.

85. Minute : Ronaldo bringt doch noch einmal den obligatorischen Übersteiger fürs Protokoll, letztlich aber war es vor allem für die Füße. Eine Legende besagt übrigens, dass Ronaldo immer hübscher wird je mehr Leute ihn und seine eitle Art hassen. Nun, vielleicht ist da was dran …







83. Minute: Da das Spiel nun gelaufen ist. Eine kleine Presseschau zum aktuell wichtigsten Thema in Deutschland: "Da brennt nichts mehr an" ( Bild ) "Was für ein Spiel der Deutschen!" ( Spiegel Online ) "Deutschland spielt zu früh zu gut" ( 11 Freunde ) "Die zweite Halbzeit verläuft weniger spektakulär" ( FAZ.net ) "Roland Kaiser: Für mich ist Musik wie Eisenbahnspielen" ( Super Illu )

81. Minute : Lukas Podolski kommt für den Matchwinner Thomas Müller. Der Prinz wäre doch eigentlich der perfekte Partner für die Kornprinzessin aus Brasilien. Die sucht nämlich noch ihren Göttergatten. Wir vermitteln die beiden mal.

78. Minute: Toooooor für Deutschland! Müller ist ein Müller und schießt einfach mal einen lockeren Hattrick, weil Patricio die Hereingabe von Schürrle nur abklatschen lässt. Müller steht – natürlich – richtig.

72. Minute : Das Herz der BVB-Fans rutscht gerade in die Magengegend, weil Hummels nach einem Kopfball fies auf dem Rasen aufkommt und sich scheinbar am Knie oder dem Oberschenkel verletzt. Diese Nationalelf und die Dortmunder, das ist kein gutes Pflaster: Gündogan, Hummels, Reus, jetzt vielleicht wieder Hummels. Die ersten Verschwörungstheorien, dass dahinter doch bestimmt der Bayern-Arzt Müller-Wohlfahrt stecken muss, werden bestimmt schon gesponnen. Für Hummels kommt jedenfalls Skhodran Mustafi in die Mannschaft. Falls Sie den nicht kennen, der spielt bei Sampdoria Genua und ist natürlich "höggscht begabt", wie Löw sagen würde.

Vorbemerkungen

Je länger die Fußballgeschichte voranschreitet, desto mehr Jubiläen lassen sich finden: Die 100ste Parade von Manuel Neuer, die 200ste Grätsche von Per Mertesacker, das 2.000ste Mal, dass Jogi Löw "au schonn" in der Pressekonferenz sagt, sowas eben. Pünktlich zum WM-Auftakt der deutschen Mannschaft in Brasilien gibt es aber ein tatsächliches, ein besonders schönes Jubiläum: Es ist das 100. WM-Spiel Deutschlands, mehr hat keine andere Nation vorzuweisen. Selbst der Gastgeber Brasilien kommt bloß auf 98, und dieser Abstand soll auch nach dem Turnier bleiben.

In Spiel Nummer 100 geht es für Deutschland gegen Portugal. Wieder einmal. Die Partie ist ein Klassiker unter den jüngeren Fußballfans, weil die Deutschen stets gewinnen. Bei drei der vergangenen vier großen Turniere trafen die beiden Teams aufeinander, jedes Mal ging Deutschland als Sieger vom Platz. Die letzte Niederlage gegen Portugal datiert in die Vorrunde der EM 2000 zurück. Auf dem Platz standen noch Matthäus, Nowotny und Hamann. Ein gewisser Cristiano Ronaldo sah das Spiel dagegen in seinem Jugendzimmer in Lissabon.

Womit wir gleich beim Thema wären: Wie fit ist er, dieser Ronaldo, der Superstürmer, der "Champions Leaguer" wie Béla Réthy sagen würde? Noch vor einigen Tagen musste der Weltfußballer mit einem Eispack auf dem Knie das Training abbrechen. Inzwischen sei er natürlich fit, sagen die Portugiesen. Gegen ihn spielen wird voraussichtlich Jérôme Boateng, weil Bundestrainer Löw im Rahmen der Guardiolarisierung der Nationalelf Philipp Lahm wohl ins defensive Mittelfeld schiebt. Zumindest in der Hinsicht dürfte es interessant werden, ob wir Samba oder Sense sehen.

Es ist jedenfalls angerichtet für die WM aus deutscher Sicht, und das buchstäblich: Am Vormittag gab es das obligatorische Nudelfrühstück für die deutsche Mannschaft. Die Portugiesen dagegen reisten mit 80 Kilo Krake und 10 Kilo Schweineohr an – nicht die süße Variante.



Wir bloggen das Spiel live aus dem Newsroom in Berlin-Kreuzberg. Dort ist es jedenfalls angenehmer als am Spielort Salvador, wo es gerade so um die 28 Grad sind. Schwitzen muss für uns dort der arme Oliver Fritsch, der aus Berufsgründen im Stadion sitzt und Sie und uns via Twitter auf dem Laufenden hält. Außerdem am Start: Christian Spiller, unser Rio-Reporter, der das Spiel in einem Deutschen Imbiss in Rio twitternd verfolgt. Und René Dettmann, der Kollege schaut das Eröffnungsspiel im deutschen Brasilien, bei Kiel an der Ostsee.

Achso: Um 18 Uhr ist Anpfiff, ARD überträgt im TV, unser WM-Ticker liefert auch alle Fakten. Holen Sie also Ihre Tröte raus, den Schlaaand-Hut auch, schauen Sie aufs Spiel und kommentieren Sie mit, direkt unten im Kommentarfeld.