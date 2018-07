Lionel Messi hat Argentinien im zweiten WM-Gruppenspiel vor einer Blamage bewahrt. Der Superstar vom FC Barcelona erzielte am Samstag in Belo Horizonte in der Nachspielzeit den 1:0-Siegtreffer gegen Außenseiter Iran und schoss sein Team damit vorzeitig ins Achtelfinale. Nach dem mühsamen 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina zum Auftakt präsentierte sich der zweimalige Fußball-Weltmeister aber erneut in enttäuschender Verfassung und hatte sogar Glück, dass die Iraner ihre guten Chancen nicht nutzten.

"Wenn du Messi hast, ist alles möglich", dankte Argentiniens Coach Alejandro Sabella dem Superstar der argentinischen Mannschaft.



Dank Messis Treffer haben sich die Argentinier mit sechs Punkten in der Gruppe F einen der beiden ersten Plätze gesichert. Allerdings bot der zweimalige Weltmeister eine teilweise desolate Vorstellung und blieb den Nachweis einer titelfähigen Mannschaft schuldig.



Coach Alejandro Sabella ließ erstmals "Los 4 fantásticos" – Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain und Ángel di Maria – stürmen. Doch das überragende Offensiv-Quartett stieß auf erbitterte Gegenwehr. Die Iraner, deren Trainer Carlos Queiroz die Partie zum wichtigsten Spiel in der Geschichte des Landes erklärt hatte, verbarrikadierten das eigene Tor.

Dennoch boten sich dem Favoriten gute Chancen. Higuain (13.) scheiterte an Irans Keeper Aliresa Haghighi, der wenig später auch einen Schuss von Agüero entschärfte. Bei einem Kopfball von Marcos Rojo, der das Ziel knapp verfehlte, stand dem Schlussmann vom portugiesischen Zweitligisten SC Covilhã das Glück zur Seite.

Von Messi war wenig zu sehen. Der Superstar vom FC Barcelona wurde bei Ballbesitz zumeist von zwei, drei Gegenspielern attackiert und konnte kaum Akzente setzen. Die wenigen iranischen Fans feierten jedes Tackling und jeden Ballgewinn gegen Messi wie einen Treffer ihrer Mannschaft, die aufopferungsvoll verteidigte.

Die größte Möglichkeit in der ersten Halbzeit vergab Ezequiel Garay, der den Ball aus vier Metern per Kopf nicht im Netz unterbringen konnte. Mit ein wenig Glück hätte dann sogar Iran kurz vor der Pause jubeln können. Abwehrspieler Jalal Hosseini, der schon in der Anfangsphase gefährlich im Strafraum der Argentinier aufgetaucht war, köpfte aus bester Position vorbei.

Auch in der zweiten Halbzeit war wenig von Argentinien zu sehen. Vielmehr wurde der Herausforderer mutiger und wagte sich immer öfter nach vorne. In der 52. Minute bot sich Resa Ghoochannejhad die Riesenchance zur Führung, der Kopfball des Stürmers vom englischen Verein Charlton Athletic war aber zu unplatziert und konnte von Argentiniens Torhüter Sergio Romero pariert werden.

Dann wurde es hektisch. Der Ex-Bundesligaprofi Aschkan Dejagah ging nach einem Zweikampf mit Javier Mascherano im Strafraum zu Fall und forderte vehement Elfmeter. Schiedsrichter Milorad Mazic aus Serbien ließ weiterlaufen – und lag damit falsch, wie die TV-Bilder bewiesen.

Dejagah war auch der Hauptakteur beim nächsten Angriff. Nach einer weiten Flanke setzte der 27-Jährige zu einem spektakulären Flugkopfball an, doch Romero rettete. Der Keeper vom AS Monaco hielt kurz vor Schluss gegen Ghoochannejhad erneut glänzend, ehe Messi mit einem gezielten Schuss ins Eck für ein spätes Happy End für Argentinien sorgte. "Danke an Gott. Messi hat das im letzten Moment klargemacht", sagte Romero.