Wie lief das Spiel?



Chance Deutschland, Chance Ghana, dann andersrum und nochmal von vorn. Die Ghanaer agierten wie erwartet robust, nicht so dusselig wie Portugal und brannten Manuel Neuer gleich mehrere Distanzschüsse auf die Fäuste, als hätten sie seine Schulterprobleme gar nicht mitbekommen. Das verhaltene DFB-Team ging trotz fehlerbehaftetem Aufbauspiel und Bewegungsarmut kurz nach der Pause in Führung. Sein Tor muss der Ballkoryphäe Götze wie eine Komödie vorgekommen sein. Eine Müller-Flanke köpfte er sich aufs eigene Knie und von dort ins Tor der Ghanaer. Die schockte das gar nicht. Kurze Zeit später köpfte Ayew das 1:1. Sein Gegenspieler, der 30 Zentimeter größere und zur Halbzeit eingewechselte Shkodran Mustafi, hatte sich da noch gar nicht vorgestellt und war wohl deshalb nicht hochgesprungen. Wieder kurz später patzte Philipp Lahm, sonst der Souverän des deutschen Spiels, und Asamoah Gyan traf zur Führung, die Miroslav Klose noch rechtzeitig egalisierte (siehe unten).

Ist es ein gerechtes Ergebnis?



Absolut. Deutschland gab seine Führung leichtfertig aus der Hand, Ghana hatte den Sieg aufgrund der schlecht ausgespielten Konter nicht verdient.

Wer war der Spieler des Spiels?



John Mensah in seiner Paraderolle als ghanaischer Abwehrfels. Mensah gewann 82 Prozent seiner Zweikämpfe, moderierte die Notzustände um Ghanas Strafraum und schmiss sich furchtlos in alles; egal ob hoch, flach, weiß oder rot. Dieser Mann muss schon in der Wiege afrikanische Warane niedergerungen, Backsteine gegessen und Kampflieder gesungen haben, die Gewitter ängstlich verstummen ließen. Dachte man zumindest, als man diesen John Mensah spielen sah.

Was war die Szene des Spiels?



71. Spielminute, Eckball Deutschland: Kroos bringt ihn und Höwedes verlängert ihn auf Klose. Der bricht den Rückstand und sich beim Salto fast das Becken. Ein 36-Jähriger muss auch keine Salti mehr machen, was zählte, war der Ausgleich, der zugleich Kloses 15. (!) WM-Tor war. Damit zog er mit Ronaldo gleich.

Was bedeutet das Remis für die deutschen WM-Chancen?



Die Gewissheit, nach Rückständen keine Zeit zu brauchen. Zwischen Ghanas Führung und dem deutschen Ausgleich lagen gerade sieben Minuten. Ansonsten nur, dass es gegen die USA am Donnerstag um das Achtelfinale im Allgemeinen und den Gruppensieg im Speziellen gehen wird.

Was war sonst noch wichtig?



Mesut Özil und die Standardsituationen. Ersterer bestätigte seine aufsteigende Form. Ab und an sah man ihn wieder, den fintierenden, direkt- und zuckerpassenden, aufrechten Özil, den Deutschland kennt und braucht. Und die Standardsituationen: Sie sitzen bei der deutschen Mannschaft. Wieder traf sie nach einem Eckball von Toni Kroos.

Und die Statistik?



Deutschland: Neuer – J. Boateng (45. Mustafi), Mertesacker, Hummels, Höwedes – Lahm – Khedira (69. Schweinsteiger), Kroos – Özil, Götze (69. Klose), Müller

Ghana: Dauda – Afful, Boye, Mensah, Asamoah – Rabiu (77. Agyemang Badu), Muntari – Atsu (73. Wakaso), K.-P. Boateng (53. J. Ayew), A. Ayew – Gyan

Tore: 1:0 Götze (51.), 1:1 A. Ayew (55.), 1:2 Gyan (63.), 2:2 Klose (71.)

Zuschauer: 59.621