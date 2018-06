Wie jetzt, keine Marseillaise? Unmittelbar vor dem Anpfiff des Spiels Frankreich gegen Honduras stellte sich heraus, dass die Tonanlage des Stadions in Porto Allegre die Hymnen nicht abspielen konnte. Um die Nationalblasmusik aus Mittelamerika war es kaum schade, die ist eher ein Abtörner, aber die Marseillaise, ihr "Zu den Waffen!" – selbst in der Reggae-Version von Serge Gainsbourg – wirkt wie ein Aufruf zur Rebellion.

Tja. Da saßen wir also mit Erwartungen, Fan-Shirt und Champagner ausgerüstet vor dem Fernseher, und kein Kampflied. Als würde man die Parade am Nationalfeiertag, dem 14. Juli, ohne die Flugstaffel mit blau-weiß-roten Farbstreifen am Himmel abhalten (note to self: nochmal darüber nachdenken, wieso ich den französischen Nationalfimmel harmloser finde als den deutschen).

Aber dann gab es anstelle von Kampfsymbolik: Kampf.

Denn gegen die Honduraner war Eleganz unmöglich, da musste sich zeigen, ob die junge Mannschaft Frankreichs auch 90 Minuten Holzerei durchstehen konnte. Und siehe da, sie gewann die meisten Duelle. Mehr noch, wenn die Mittelamerikaner es besonders schlimm trieben, hackten die Europäer wutentbrannt zurück – zugegeben, auch kein sportliches Verhalten, dafür gab es richtigerweise Gelb. Jede Wette, dass der aufgrund von Rückenschmerzen ausgefallene Franck Ribéry sich ebenfalls eine gefangen hätte. Frankreichs Mittelfeldspieler Paul Pogba hatte sogar Glück, dass er nicht wegen Revanchefouls an Wilson Palacios vom Platz gestellt wurde.

Der rüde Palacios wiederum bekam in der 43. Minute endlich Gelb-Rot, und es gab auch noch einen Elfmeter, mit dem Frankreichs Torserie begann. Karim Benzema verwandelte den Strafstoß, woraufhin Le Monde tickerte: "Die Führung der französischen Mannschaft ist verdient, nachdem sie in der ersten Halbzeit zweimal die Querlatte traf" – nanu? Seltsame Denkweise. Ein Lattenschuss ist schließlich auch vorbei. Fehlte nur noch, dass jemand gefordert hätte, die Regeln für die Torhöhe um ein paar Zentimeter zu ändern, damit es gerechter zugehe. Wieso denke ich ausgerechnet jetzt an François Hollande?

Die Franzosen brauchen nationale Freude – gerade mehr als sonst

Der Präsident guckte sich das Spiel zusammen mit Frankreichs Olympiamannschaft im Élysée an und ließ davon ein linkisches Video für vine produzieren. Hollande wusste schon, warum. Seit Tagen werden die Franzosen von einem Eisenbahnerstreik gequält, protestiernde Taxifahrer blockieren Autobahnen, Schauspieler drohen, das traditionelle Theaterfestival in Avignon zu sabotieren, die schlechte Laune ätzt sich durch das Land, da wird jedes bisschen nationaler Freude aufgesogen wie Koks.

Auch in Paris. Dort freilich existiert nichts ohne ironische Beigabe. Als das 2:0 gegen Honduras mithilfe von Videotechnik verifiziert werden konnte, twitterte Le Monde: "Das erste Tor, das dank der neuen Technik zugesprochen wurde. Und es ist französisch, #Kikeriki."

Zum Schluss noch einmal Kikeriki, das war Karim Benzemas 3:0, da ploppte wieder ein Champagnerkorken. Immerhin hatte Honduras in einem Vorbereitungsspiel ein ansehnliches 0:0 gegen England gespielt. Andererseits, gegen nur zehn Spieler ... also das kommende Spiel gegen die Schweiz, das wird erst die wahre Prüfung.



"Kühnheit, Kühnheit und nochmals Kühnheit"

Mir ist unbekannt, ob die Mitglieder der Équipe im Geschichtsunterricht aufgepasst haben. Das ist aber auch egal. Die Kultur des Wagemuts, die aus der französischen Geschichte herrührt, wird sie so oder so erfasst haben. Diese Geschichte kann als ein einziger Quell kämpferischen Geistes angesehen werden. "Kühnheit, Kühnheit und nochmals Kühnheit", das wird dem Revolutionär Danton zugesprochen. "Unmöglich", soll Napoleon gesagt haben, "ist nicht Französisch" (ein schlecht belegtes Zitat). Und als in Waterloo das napoleonische Heer niedergemacht war, bloß noch ein übrig gebliebenes Häuflein der Garde standhielt und ein englischer General ihm zurief: "Ergebt euch!", antwortete der Gardegeneral Cambronne nur: "Scheiße!"

Dieses Wort habe ihm der himmlische Geist eingehaucht, schrieb Victor Hugo später, es sei vielleicht das schönste Wort gewesen, das jemals ein Franzose ausgesprochen hat; Cambronne sei damit der wahre Sieger von Waterloo geworden.

Wie gesagt, womöglich weiß kein Benzema, Valbuena, Sakho (um nur die Besten zu nennen), wer dieser Cambronne war. Aber wenn sie sich von seinem Geist beseelen lassen, wenn sie kühn sind und alles für möglich ansehen, dann können sie gar nicht verlieren. Nicht gegen die Schweiz und in keinem anderen Spiel, sei es auch das Endspiel.