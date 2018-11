The land of the freeeeeee and the home of the brave. Tusch! Er singt die Hymne, er singt die Hymne. Jürgen Klinsmann, der Deutsche, er singt die amerikanische Hymne. Ganz aufgeregt reagierte darauf gleich einmal die Twitter-Welt.

Darf der das? Soll der das? Und wieso muss Özil nie singen? Zur Verteidigung von Mesut Özil ist an der Stelle zu sagen: Klinsmann hatte die Hand nicht auf dem Herzen. So wird er die amerikanischen Fans nicht sonderlich beeindrucken, denn Hymne ohne Herz ist so, als würde Mesut Özil zum deutschen Lied mit den Fußnägeln wippen.

Und Klinsmann, der hatte es schon vor der Begegnung gegen Ghana nicht leicht mit den eigenen Anhängern. Er hatte es doch gewagt zu sagen, dass der WM-Titel nicht realistisch sei. So dachte auch ich als WM-Pate, diese Einstellung war mir irgendwie sympathisch.

Aber dann schoss dieser famose Clint Dempsey nach 30 Sekunden einfach ein Tor. (Für alle Hymnen-Aufpasser: Ja, Klinsmann jubelt auch national ausgelassen für das amerikanische Team). Und am Ende gewannen die Vereinigten Staaten mit 2:1.

In einer hektischen Schlussphase fiel der verdiente Ausgleich durch den Ghanaer André Ayew, in einer noch hektischeren Schluss-Schlussphase brachte der Herthaner John Brooks die Amerikaner wieder etwas unverdienter in Führung.

Die Ausgangslage ist nun simpel: Ein Unentschieden gegen Portugal am zweiten Spieltag wird nicht leicht, aber auch nicht unmöglich. Andere Teams schaffen da sogar vier Tore, obwohl nicht alle die Hymne mitsingen. Wenn dazu noch ein wenig Glück und wenig Gegentore gegen Deutschland folgen, ist Platz Zwei in der Gruppe sehr gut möglich.

Sind die Amerikaner jetzt WM-Mitfavoriten? Können sie die Portugiesen gar locker hinter sich lassen? Bin ich plötzlich ein Erfolgsfan? Nein, vermutlich: nein. Hoffentlich: nein. Und das ist auch gut so. Kein Übermut, nicht in Ekstase verfallen, wie so viele andere US-Soccer-Fans, als der Superstar schlechthin vermisst wurde.

Die mutieren deshalb zum anstrengenden Heulsusen-Mob. Landon Donovan, wo ist Landon Donovan? So twitterten sie, vor dem Spiel, sobald ein Spieler am Boden lag, als das US-Team ein Tor schoss, als Ghana ein Tor schoss und nach dem Spiel.

Anne-Kathrin Gerstlauer Anne-Kathrin Gerstlauer, Redakteurin im Ressort Studium, hat ein Jahr in Washington D.C. studiert und die Fußballfans vermisst. Beim Baseball wurden nur Hotdogs gegessen, und irgendwann gingen die meisten Zuschauer, egal ob das Spiel entschieden war.

Die wenigsten haben Klinsmann verziehen, dass er den Star des Teams zu Hause gelassen hat. Und alle anderen, die vermutlich nicht einmal Landon Donovan kennen, twitterten unter Hashtags wie #OneNationOneTeam. Eine Nation, ein Team. Danke fürs Nachzählen! Oder: #Ibelieve. Ich glaube. Das klingt, als würde Dieter Bohlen neuerdings Hashtags komponieren.

Dabei war es der Hashtag des Spiels mit dem poetischen Namen #ghausa, der die Lösung zu all den sportlichen Problemen auf dem Platz symbolisierte. Um doch noch Chancen auf den WM-Titel zu haben, müssen die USA wohl ein gemeinsames Team mit Ghana gründen, namens, genau, Ghausa. Denn diese beiden Mannschaften rühmten sich zwischen dem frühen und den späten Toren damit, sich gegenseitig die Bälle zuzupassen, was wiederum ungemein praktisch wäre, wenn sie keine Gegner wären, sondern zusammenspielen würden.

Und auch diese Luschi-Schüsse aufs Tor wären plötzlich doppelt so stark, da auch offiziell Pässe. Und man stelle sich einmal vor: die Hacken-Tricks der Ghanaer, der starke US-Torwart Howard und Jürgen Klinsmann, der ja offensichtlich jede Hymne dieser Welt singen kann, auch die ghausaische. Hashtag #TwoNationsOneTeam. Zwei Nationen, ein Team.