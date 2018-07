Joseph Blatter hat angekündigt, im kommenden Jahr erneut als Fifa-Präsident zu kandidieren. "Meine Mission ist nicht beendet", sagte Blatter während seiner Rede auf dem Kongress des Weltfußballverbands in São Paulo. "Ich bin bereit, Sie nach vorne zu bringen. Wir werden eine neue Fifa errichten."



Die 209 Delegierten hatten zuvor gegen die letzte Stufe der Demokratiereform des Weltfußballverbands gestimmt. Für Funktionäre wird es so künftig kein Alterslimit geben. Zudem gibt es keine Begrenzung für die Dauer der möglichen Amtszeit im höchsten Fußballgremium.

Blatter hatte in den vergangenen Monaten schon mehrfach angedeutet, dass er erneut kandidieren will. Allerdings hatten sich angesichts der Vorwürfe, dass bei der Vergabe der Fußball-WM 2022 an das Golfemirat Katar Bestechungsgelder in Millionenhöhe geflossen seien, zuletzt die Rufe nach seinem Rücktritt gemehrt. Der Schweizer ist auch wegen früherer Skandale seit Längerem umstritten.

Chefermittler Michael Garcia, der die Korruptionsvorwürfe untersucht, sagte auf dem Kongress, dass dazu auch Dokumente der Sunday Times genutzt würden.

Die britische Zeitung hatte zuletzt berichtet, dass der frühere katarische Funktionär Mohamed bin Hammam vor der WM-Vergabe Offizielle mit insgesamt 3,7 Millionen Euro bestochen haben soll. Die Sunday Times besitzt nach eigenen Angaben mehrere Millionen E-Mails aus dem Umfeld bin Hammams.

"Die große Mehrheit dieses Materials stand uns zur Verfügung. Es wurde und wird untersucht. Wir haben die Quelle kontaktiert und sind zuversichtlich, vollständigen Zugang zum kompletten Daten-Set zu bekommen", sagte Garcia. Zu den Ergebnissen seiner Ermittlungen äußerte sich der frühere US-Staatsanwalt nicht.

Bereits vor dem Fifa-Kongress hatte der europäische Fußballverband Uefa gefordert, dass Sepp Blatter als Präsident der Fifa abtreten müsse. Ein Uefa-Sprecher sagte, dass der Verband eine gemeinsame Position erarbeiten wolle, wie er sich gegen Blatters Wiederwahl stellt.