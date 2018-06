Der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger lehnt einen Rücktritt aus der Exekutive des Fußball-Weltverbandes Fifa ab. Über eine Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes DFB, in der die Verbandsspitze seine Äußerungen über seinen Nachfolger Wolfgang Niersbach scharf gerügt hatte, sagte Zwanziger dem Internetportal Sport1: "Darüber kann ich nur lachen."



Zwanziger hatte die Aufwandsentschädigung für Niersbach kritisiert. "Ich empfehle die Höhe dieser Rente einmal zu nennen. Da müssen andere Ehrenamtler lange für stricken", sagte Zwanziger.



Das DFB-Präsidium hatte seinen früheren Präsidenten wegen des Angriffs zum Rückzug aus dem Exekutivkomitee des Weltverbandes Fifa aufgefordert. Das Präsidium warf Zwanziger vor, persönliche Motive über die Interessen des Fußballs zu stellen. "Da er nach Einschätzung des Gremiums auch in der Fifa nicht die Interessen des deutschen Fußballs angemessen vertritt, fordert das Präsidium des DFB Theo Zwanziger auf, von seinem Amt im Exekutivkomitee des Weltverbandes zurückzutreten", hieß es in einer Erklärung. Zwanzigers Amtszeit in der Fifa-Exekutive läuft noch bis Mai 2015.

In einem Interview der Rhein-Zeitung hatteZwanziger Niersbach im Zusammenhang mit dessen Vergütung durch den Verband "Heuchelei" vorgeworfen und ihm eine Vorbildrolle abgesprochen.



Man könne sich "doch nicht bei Hunderttausenden von Menschen, die unter Ehrenamt im Fußball etwas ganz anderes verstehen, aus der Kasse des DFB Vergütungen in einer deutlich sechsstelligen Größenordnung zahlen lassen", kritisierte Zwanziger in dem Gespräch und fügte hinzu: "Das ist Heuchelei. Der DFB ist schließlich ein gemeinnütziger Verband."

Zwanziger bemängelte, dass beim Wechsel an der DFB-Spitze "ein Weg gewählt wurde, den ich nicht akzeptiert habe". Über eine Betriebsrente sei ein Ausgleich zwischen der Aufwandsentschädigung für einen DFB-Präsidenten und dem Gehalt eines Generalsekretärs gesucht worden. Diesen Posten hatte Niersbach zuvor innegehabt.

Für Zwanziger sei eine Vorbildfunktion Niersbachs, "die man gemeinhin an einen ehrenamtlichen Präsidenten knüpft, nicht gegeben". Niersbach tue so, als sei er der "Heilsbringer der Nation und verzichte auf viel Geld".

"Völlig inakzeptabel"

Das Präsidium hatte auf seiner Sitzung in Salvador die "offensichtlich persönlich motivierten und völlig haltlosen Aussagen" auf das Schärfste zurückgewiesen und sich sich geschlossen und in aller Form von Zwanziger distanziert. Zugleich verwahrte es sich dagegen, dass durch Anspielungen auf die Vergütung "ein falscher und rufschädigender Eindruck vermittelt wird". Die Aufwandsentschädigung für Niersbach entspreche exakt der von Zwanziger, die Altersversorgung sei gutachterlich geprüft und mit den Vorgaben des gemeinnützigen Verbandes vereinbar.

Der Ligapräsident Reinhard Rauball kritisierte, die öffentlichen Äußerungen seien "völlig inakzeptabel, noch dazu während einer Fußball-Weltmeisterschaft, bei der die Spieler und der Sport im Mittelpunkt stehen sollten". DFB-Vize Rainer Koch sagte, der Vorwurf der Heuchelei "ist unerträglich".