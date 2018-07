Toni Kroos hat eine feine Bewegung drauf, einen guten Move. In jüngster Zeit setzt er ihn öfter ein. Wenn er angespielt wird, lässt er seinen Gegenspieler ganz nah an sich heran. Im letzten Moment legt er den Ball ein Stück zur Seite wie ein Herrchen, der seinem Hund die Wurst wegzieht. Undurchschaubar für den Gegner, der ins Leere läuft. Kroos kann die Finte mit beiden Füßen, in alle Richtungen.

Toni Kroos hat noch viel mehr drauf. Er ist hochveranlagt. Doch gilt er auch als phlegmatisch. Und als einer, den man im Halbfinale nicht brauchen kann. Bei keinem anderen Spieler der deutschen Mannschaft ist die Lücke zwischen Können und Ansehen so groß wie bei Kroos. Wird er sie in Brasilien schließen können?

Beobachtet man Kroos in diesen Tagen, gewinnt man den Eindruck, dass er das zwar anders sieht mit dieser Lücke. Dass er aber entschlossen ist, sie zu schließen. Auf der Pressekonferenz am Mittwoch erlebte man einen selbstbewussten jungen Mann. "Ich bin reifer geworden", sagte er mit strengem Blick. Ein amerikanischer Journalist fragte ihn, warum es bislang in wichtigen Spielen nicht so gut geklappt habe. "Sie können noch nicht viele Spiele von mir gesehen haben", sagte Kroos so gereizt, dass die Temperatur im Pressezelt zu sinken schien.



Vor allem hat er im Spiel gegen Portugal viel dafür getan, die Lücke zu schließen. Mit Philipp Lahm lenkte er das Spiel. Er war immer anspielbar. Von 20 seiner Pässe kamen im Schnitt mehr als 19 beim Mitspieler an. Die Freistöße schoss er. Zwei Tore bereitete Kroos vor, eins per scharfer Ecke.



Die Edelvariante: der Flugball

Präzise flanken, hart schießen, vor allem das Passen in allen Formen ist seine Stärke. Kein anderer schlug in dieser Champions-League-Saison mehr Pässe als Kroos. Er beherrscht Tiki Taka, mit dem man die Gegner hinhält. Er kann aber auch seine Mitspieler zum Torschuss einsetzen wie ein garçom. So nennen die Brasilianer den Kellner, der seine Mitspieler bedient. Arjen Robben lässt sich in München besonders gerne vom Kellner Kroos bedienen.

Kroos’ edle Variante ist der Flugball. Gegen Portugal verlagerte er manchmal das Geschehen um 40, 50 Meter auf die andere Seite. Der Ball landete genau am Ziel. Für einen Moment änderte das Spiel seinen Rhythmus. Für einen Moment staunten alle Zuschauer gemeinsam. Für wenige Sekunden entzog Kroos den Ball dem Kampf im Getümmel. Lange Pässe, kurze Pässe können andere auch, aber die wenigsten können die verschiedenen Varianten gleich gut.

Und noch etwas kann Kroos besonders: Er erfasst die Lage schon, wenn der Ball auf dem Weg zu ihm ist – oder noch früher. Kroos weiß dann schon, wohin er spielen wird, weiß aber noch gar nicht, ob er den Ball überhaupt erhalten wird. Zu den ganz wenigen mit dieser Fähigkeit zur vorgelagerten Orientierung zählt der Italiener Andrea Pirlo.