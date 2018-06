1. Wie besiegt man Brasilien?



Brasilien ist für viele der WM-Favorit. Will man ihn bezwingen, sollte man seine Abwehrfaulheit ausnutzen. Einfach den linken Flügel der Squeeze-Technik unterziehen: Marcelo, den die Bezeichnung "Linksverteidiger" beleidigen würde, und Jungstar Neymar zu Leibe rücken, fertig. Die beiden wollen sich vor eigenem Publikum schließlich nicht mit Defensivaufgaben plagen, sondern stürmend glänzen. Auch muss man auf die Strategie der Gastgeber vorbereitet sein. Die heißt schnelle Tore, wie vor einem Jahr beim Confed-Cup-Sieg zu sehen: Brasilien legte von der Nationalhymne angestachelt los wie eine gelb-grüne Feuerwehr, mit Jogo Bonito und dem ganzen Kram. Wenn sie erst mal führten, spielten sie den Rest humorlos runter. Den Gastgeber schlagen heißt also, seinem vorzeitigen Erguss Einhalt gebieten. Das Internet hat hier ein paar Tipps parat. Kroatien hat das im Eröffnungsspiel gut gemacht, ging sogar in Führung. Dann kam aber ein anderes Problem (siehe nächster Punkt).

2. Ist den Schiris noch zu helfen?

Mit gleich zwei Neuerungen gibt die Fifa ihren Schiedsrichtern Hilfe zur Hand. Mit dem Freistoßspray können sie der Mauer eine Grenze ziehen. Und die Torlinientechnik entlastet sie von der schwierigen Frage: drin oder nicht? Gleichzeitig macht die Fifa den Schiris das Leben schwer. Den Vorwurf, dass der Gastgeber Unterstützung erfährt, gab es schon früher. Diesmal pfeift der Verdacht besonders mit. Für die skandalträchtige Fifa wäre ein frühes Ausscheiden der Brasilianer eine Gefahr, weil es die Stimmung auf den Straßen anheizen könnte. Siege der Seleção hingegen könnten die Demonstranten milder stimmen. Das Eröffnungsspiel befeuert diese Debatte. Ohne zwei desaströse Fehlentscheidungen hätte Brasilien wohl kaum gewonnen. Neymar kam trotz Ellenbogenschlag mit Gelb davon, der Elfmeter zum 2:1 war ein Geschenk. Man kann dem japanischen Referee Nishimura nichts unterstellen. Doch die Folgen seiner Entscheidungen dürften der Fifa, hochkorrupt und ohne Glaubwürdigkeit, aber gut in den Kram passen.

3. Ist es zu heiß für guten Fußball?

Experten fürchten hohe Temperaturen und niedriges Niveau. Der Tempofußball aus der Champions League, den man von Nationalmannschaften ohnehin selten sieht, könnte ihnen zum Opfer fallen. Zumindest ist mit Ruhepausen zu rechnen. Dann hängen die Teams wie Schwergewichtsboxer in den Seilen und warten auf die Gelegenheit zum Punch. Das Eröffnungsspiel zwischen Brasilien und Kroatien gab einen Vorgeschmack. Die Brasilianer hielten den Ball lange, schoben ihn oft quer statt nach vorne. Man sah wenige Konter, richtig schnell wurde es selten. Das muss nicht am Wetter gelegen haben, das Spiel fand im gemäßigten São Paulo statt. Wenn Deutschland am Montag um 13 Uhr in Salvador bei vermutlich 30 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit antreten wird, sieht die Sache schon anders aus. Urs Siegenthaler sagte (sinngemäß), dort sei es so heiß, dass man sich als Zuschauer am Sitz den Arsch verbrennt. Und in Manaus, am Amazonas, wo die Schweiz ran muss, sollte der Westeuropäer eigentlich kein Fußball spielen, sondern Bewegungen meiden und eine Caipirinha trinken.

4. Spielen jetzt alle wie Atlético Madrid?

Die Champions League ist die Messe des modernen Fußballs, dort sieht man die Zukunft. In dieser Saison erreichte ein Außenseiter das Finale und gewann es beinah: Atlético Madrid. Das Team war erfolgreich mit einer Außenseiterstrategie: bedingungsloses, giftiges Verteidigen auf dem ganzen Platz, Tritte, Checks und Fouls inbegriffen. In Brasilien dürften einige Teams, insofern es das Wetter zulässt, Elemente davon einstreuen, selbst der Favorit Brasilien. Doch es könnte das Turnier der Kleinen werden, vielleicht das von Chile. Deutschland machte im März Bekanntschaft mit deren moskitohaftem Schwirren. Sollte Brasilien in der K.-o.-Runde auf Chile treffen und so pomadig spielen wie gegen Kroatien, dürfte vielleicht mehr als ein geschenkter Elfmeter nötig sein.

5. Will Deutschland noch mehr wie Spanien werden?

Seit sechs Jahren ist Spanien die beste Mannschaft der Welt. Und seit sechs Jahren will Joachim Löw mit Deutschland das werden. Dazu kopiert er, vereinfacht gesagt, das Vorbild. Sein Team spielt keinen Konterfußball mehr wie 2010, sondern versucht es im spanischem Ballbesitzstil. Wahrscheinlich wird Löw in Brasilien erstmals ein Turnier im 4-3-3-System antreten – wie die Spanier. Das deutete Löw am Donnerstag genauso an wie die Position Philipp Lahms. Der ist die Schlüsselfigur der Hispanifizierung. Wie beim Oberspanier Guardiola wird er wohl im Mittelfeld rumpassen. Tikitakamäßig kann es Lahm mit Xavi und Iniesta aufnehmen, er ist mehr Spanier als Schweinsteiger und Khedira zusammen. Und zuletzt, wie in Spanien in der Vergangenheit nicht unüblich, setzt Löw vermehrt auf die falsche 9, den spielenden Mittelstürmer (auch wenn er das bestreitet). Spanien hat aber drei echte Wuchtbrummen im Sturm dabei – und ist hoffentlich nicht wieder einen Schritt voraus.