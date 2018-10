Bisher war es nur ein Verdacht, aber der heutige Abend hat ihn zur Gewissheit gemacht, ihn erhärtet, was sag ich, hundertmal in Zement getunkt: Sport ist vielleicht nicht Mord, aber er schadet der Gesundheit empfindlich. Vor allem Fußball.



Es fängt damit an, dass der Puls ratzfatz in den dreistelligen Bereich rutscht, wenn man während dieser Weltmeisterschaft versucht, rechtzeitig zum ersten Spiel zu Hause zu sein. Klar, ich hätte auch in der Redaktion schauen können. Aber ich wollte niemanden in die Irre führen. Immer mehr Menschen gehen ja davon aus, dass ein Tor für die deutsche Elf gefallen ist, wenn irgendwo ein spitzer Schrei aus einem Büro dringt. Dass allerdings die Team-Patin für Argentinien jubelt, das kann ja niemand wissen.

Die Hymnen hab ich trotzdem verpasst. Mist. Hymnengucken ist das Größte. Und eigentlich hatte ich vor, nach dem Spiel noch laufen zu gehen. 18 Uhr Anpfiff, 19.45 Uhr gegen die Schweiz gewonnen haben, schreiben und dann in der Dämmerung im Park meine Siegesrunden ziehen. Das war der Plan.



Stattdessen fand ich mich ketterauchend vor dem Fernseher wieder, neben mir je eine Flasche Fernet-Branca und Coca-Cola, die Zutaten jenes argentinischen Zuversichtslongdrinks, dessen Mischverhältnis ich im Laufe der quälenden 120 Minuten immer mehr zugunsten Argentiniens veränderte. Irgendwas muss man ja auch von zu Hause aus tun können.



Karin Ceballos Betancur Karin Ceballos Betancur ist Autorin der ZEIT und kann Cristiano Ronaldo nicht weinen sehen.

Die Erkenntnis, dass dieses Halbfinale eine ebenso unsichere Sache sein würde wie die Begegnungen der Vorrunde, ließ nicht lange auf sich warten. Der Unterschied besteht darin, dass man es sich während der ersten drei Spiele einer WM noch leisten kann, ein Querflötengesicht zu machen und der Mannschaft seines Herzens bei schlechtem Spiel fräuleinrottenmeiermäßig eine Niederlage zu gönnen. In der K.o.-Runde ist es damit vorbei. Stattdessen grätscht man sich emotional in jeden Freistoß, den der Schiedsrichter den Gegnern zuerkennt.

Weinende Männer will auch niemand sehen

Sieht man sich die Statistik an, scheint die Sache klar zu sein: 61 Prozent argentinischer Ballbesitz, 78 Angriffe vs. 35, 587 angekommene Pässe vs. 335, 22 Torschüsse vs. 7. Aber was heißt das schon. 2 + 2 kann tausendmal 4 sein und sich trotzdem wie 5 anfühlen – Mathematiker werden das nie verstehen.

Die Argentinier bewegen sich inzwischen deutlich mehr als in der ersten WM-Runde, insbesondere Spieler wie Angel Di Maria und Marcos Rojo, aber das wiederholte hin-her-hin-her-hin-her-nach-außen-und-dann-in-die-Mitte-und-doch-vorbei wäre dennoch einfach einschläfernd geworden, hätte die Uhr nicht irgendwann immer lauter getickt.



Sicher, übermäßig schön anzusehen war auch diese Begegnung nicht. Nervös konnte dieses Spiel nur Zuschauer machen, die etwas zu verlieren hatten: die Anhänger Argentiniens auf der einen, die der Schweiz auf der anderen Seite, freundlich unterstützt von sämtlichen im Stadion anwesenden Brasilianern. Man kennt das. Argentinien, also die argentinische Nationalmannschaft, ist in ganz Lateinamerika phänomenal unbeliebt. Pfiffe gegen Argentinien ließen sich nur vermeiden, würde Argentinien gegen sich selbst spielen.



In der Halbzeitpause der Nachspielzeit erreichte mich eine Nachricht meiner Lauf-App Runtastic: "Nimm dir diese Woche Zeit für dich, Karin! Tu dir was Gutes!" Und bis zur 118. Minute sah es so aus, als würde ich von heute Abend an verdammt viel Gelegenheit dazu haben. Dann, in der 118. Minute, endlich das erlösende Tor – vorbereitet von Messi, vollendet von di Maria. Gefolgt von einem Schweizer Konter, der eher zufällig am Pfosten endete. Und noch ein Freistoß. Dann dauerte es nur noch Sekunden, bis sich die Schweizer die Trikots über die Augen zogen, damit niemand ihre Tränen sah. Aber ach, das will man dann ja auch immer nicht.



Die Moral von der Geschicht: Der gute Gaul springt knapp, ein Schuss Fernet zur Cola reicht, und Zeit zum Laufen ist noch genug. Nach dem 13. Juli dann.