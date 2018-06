Argentinien – Schweiz (0:0)



Ein spätes Tor von Angel di Maria hat Argentiniens Traum vom dritten WM-Titel am Leben erhalten. Der zweifache Weltmeister gewann am Dienstag in São Paulo das Achtelfinal-Duell gegen starke Schweizer mit 1:0 (0:0) nach Verlängerung und wird am Samstag in Brasilia auf den Gewinner der Partie zwischen den USA und Belgien treffen.

Vor 63.255 Zuschauern bot die Albiceleste trotz des Erfolges durch das Tor von di Maria aus gut 14 Metern in die lange Ecke (118. Minute) keine überzeugende Leistung. Denn auch das Schweizer Team erspielte sich gute Chancen, die Partie für sich zu entscheiden.



Xherdan Shaqiri entschied das Duell der Spielmacher gegen Superstar Lionel Messi lange Zeit für sich. Während der Schweizer vom neutralen Publikum für jede gelungene Aktion gefeiert wurde, verfing sich Messi immer wieder im engmaschigen Abwehrnetz von Hitzfelds Team und wurde erst in der Schlussphase stärker. In der 78. Minute vereitelte der überragende Torhüter Diego Benaglio die größte Chance des viermaligen Weltfußballers. Meist kümmerte sich Valon Behrami um den argentinischen Spielmacher, aber auch Gökhan Inler, Granit Xhaka oder Johan Djourou standen bereit, wenn er irgendwo anders auftauchte.

Argentiniens Coach Alejandro Sabella hatte wie erwartet Ezequiel Lavezzi für den verletzten Sergio Agüero an die Seite von Messi und Gonzalo Higuaín als dritten Stürmer aufgeboten. Die Südamerikaner spielten ihre Angriffe geduldig aus, allerdings fehlten die überraschenden Ideen und das Tempo, um die Lücke in der Abwehr der Schweizer zu finden. Ein Schwachpunkt im Offensivspiel war vor allem Higuain, der sich nicht durchsetzen konnte. Benaglio im Schweizer Tor hatte vor der Pause kaum eine Prüfung zu bestehen.

Mit der Unterstützung der brasilianischen Fans im Rücken gingen die Schweizer selbstbewusst und ohne jeden Respekt in die Partie gegen die Südamerikaner, die lange Zeit nicht wie ein Turnier-Favorit auftraten. 27 Minuten lang verfolgte Hitzfeld das Geschehen vor seiner Bank in der Ecke der Coaching-Zone regungslos, ehe er den ersten echten Aufreger des Spiels erlebte. Bayern-Profi Shaqiri setzte sich auf der rechten Seite energisch gegen Marcos Rojo durch und legte den Ball mit viel Übersicht zurück auf den Gladbacher Xhaka, dessen Flachschuss Torhüter Sergio Romero mit dem Fuß parierte (28.).

Eine noch bessere Gelegenheit, den Außenseiter in Führung zu bringen, vergab sechs Minuten vor dem Pausenpfiff Josip Drmic. Der Neu-Leverkusener lief mit dem Ball allein auf Romero zu, brachte aber als Abschluss nur einen harmlosen Lupfer zustande, den der argentinische Keeper ohne Mühe aufnehmen konnte. Nicht nur in dieser Szene wirkte die Hintermannschaft des zweimaligen Weltmeisters langsam und schwerfällig.

Im zweiten Durchgang versuchten die Argentinier aufs Tempo zu drücken, doch zündende Ideen waren nach wie vor Mangelware. Erst in der 59. Minute drohte dem Tor von Benaglio Gefahr, als Rojo eine Kombination aus spitzem Winkel abschloss, doch der Keeper des VfL Wolfsburg war auf der Hut. Danach war Higuain nach Flanke von Rojo endlich einmal per Kopf zur Stelle – Benaglio lenkte den Ball über die Latte (62.). Erst danach taute auch Messi plötzlich auf und verpasste zwei gute Möglichkeiten (67./75.). Zwölf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit vereitelte der Schweizer Torhüter mit toller Reaktion den fünften Turniertreffer des Stars.

Aufstellung Argentinien: Sergio Romero - Pablo Zabaleta, Federico Fernández, Ezequiel Garay, Marcos Rojo - Javier Mascherano - Fernando Gago, Ángel Di María - Lionel Messi - Gonzalo Higuaín, Ezequiel Lavezzi

Aufstellung Schweiz: Diego Benaglio - Stephan Lichtsteiner, Fabian Schär, Johan Djourou, Ricardo Rodriguez - Gökhan Inler, Valon Behrami - Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Admir Mehmedi - Josip Drmic



Tore: di Maria (118.)



Karten: Xhaka (36.), Fernandez (73.) / Rojo (90.)



Zuschauer: 62.000, Arena Corinthians, São Paulo



Schiedsrichter: Jonas Eriksson (SWE)