Liebe männliche WM-Besucher: Sie haben während der Fußball-WM eine Brasilianerin kennen gelernt und möchten sie verführen? Ich habe ein paar Tipps für Sie. Erstens: Vergessen Sie das Lächeln nicht und sagen Sie der Frau, wie faszinierend und einzigartig Sie sie finden. Zweitens: Kaum eine Brasilianerin will einen One-Night-Stand. Sex dieser Art ist den Brasilianerinnen nicht so wichtig, wie Sie vielleicht meinen. Das weibliche Verständnis von Erotik und auch von Romantik hat hierzulande einen pragmatischen Zug und ein klares Ziel: Sehr wahrscheinlich will die Frau Sie gleich behalten.

Der gesellschaftliche Druck auf eine Brasilianerin, einen Ehemann zu finden, ist groß. Ab 30 gelten alleinstehende Frauen als alte Jungfern und Tanten, als vermutlich auch lesbisch und sonderbar im Kopf. Wenn eine Frau alleine ins Kino geht, stecken andere Gäste die Köpfe zusammen und tuscheln: Die Arme, sie hat niemanden auf der Welt!



Das hat viel mit unserer machistischen Kultur zu tun, in der eine Frau erst als Ehepartnerin und Mutter eine starke gesellschaftliche Position und viel Macht gewinnt. Natürlich muss man das nach Schichten und nach Generationen differenzieren, die Unterschiede sind erheblich. Doch das Verlangen nach einem festen männlichen Partner ist selbst bei sehr gebildeten, unabhängigen Brasilianerinnen recht stark im Vergleich mit anderen Ländern.

Leider gibt es zugleich einen erheblichen Männermangel für Frauen zwischen 30 und 50. Männer sterben in Brasilien bei Motorrad- und Autounfällen, an Herzinfarkten, im Suff und in Schießereien, und wenn sie nicht gestorben sind, heiraten sie eine 25-jährige.



Die WM und ich als Brasilianerin Die WM und ich als Brasilianerin Fußball, Liebe, Körperkult, Strand, Karneval, Rassenkonflikte und so weiter. In der wöchentlichen Kolumne Die WM und ich als Brasilianerin nimmt die Anthropologin, Buchautorin und prominente Kolumnistin Mirian Goldenberg die klischeebeladenen Aspekte der brasilianischen Lebenswirklichkeit auseinander. Sechs Wochen lang schreibt Goldenberg für ZEIT ONLINE und versucht, neue Einsichten in ihre Heimat, das WM-Gastgeberland Brasilien zu geben. Alle Kolumnen lesen Sie hier.

Da kommen Sie ins Spiel. In aller Regel finden Ausländer hier etwas ältere Frauen, die auf dem brasilianischen Heiratsmarkt als weniger attraktiv gelten, die den ausländischen Gästen aber den Himmel auf Erden bereiten. Diese Ausländer sind häufig eine bestimmte Art von Männern, sie sind sozial und kulturell so geprägt, dass sie Familie, Treue, Zärtlichkeit und ein traditionelles Geschlechterverhältnis schätzen und daheim keine Partnerin finden, die solche Vorstellungen teilt.

Die möglicherweise mangelnde Schönheit ihrer brasilianischen Eroberung empfinden diese Männer nicht als Problem. Es gibt ja diesen Mythos, dass Brasilianerinnen ohnehin alle heiß sind, ein Bonus auf dem Markt der Liebe. Mit einer Brasilianerin an der Seite kann man vor seinen Freunden immer angeben. Auch die Brasilianerin wird mangelnden Liebreiz ihres ausländischen Partners ignorieren; die Wertschätzung durch ihren Mann und der Statusgewinn als Ehefrau sind wichtiger für sie. Solche pragmatischen Interkontinentalbeziehungen, solche guten Geschäfte auf Gegenseitigkeit, erweisen sich übrigens als erstaunlich stabil.

Mirian Goldenberg Mirian Goldenberg lebt in Brasilien, wo sie Sozialanthropologie an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro lehrt und eine Kolumne über Liebe und Gesellschaft für die Folha de São Paulo schreibt.

Ich hätte zum Abschluss gerne noch Tipps für Frauen angehängt, die brasilianische Männer suchen. Das ist aber leider nicht zweckmäßig. Wenn Sie Sex mit brasilianischen Männern wollen, brauchen Sie keine besonderen Hinweise. Es ist egal, aus welchem Land Sie kommen, das geht schon klar. Als Deutsche (oder als Holländerin oder Schwedin) genießen Sie sogar einen Bonus, weil Nordeuropäerinnen als sexuell besonders befreit gelten, ganz anders als die schwierigen, heiratswütigen Brasilianerinnen. Nur als Ehepartnerin kommen Sie eher nicht in Frage.

Aus dem Portugiesischen von Thomas Fischermann