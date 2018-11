Das EM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar wird am 14. November in Nürnberg angepfiffen – und nicht wie bisher geplant in Bremen. Mit diesem Beschluss reagierte der DFB auf die angedrohte Kostenbeteiligung des Profi-Fußballs an Polizeieinsätzen durch die Hansestadt.



"Es tut uns sehr leid für die Fans in Bremen, die unsere Weltmeister gerne gesehen hätten", sagte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Es gebe aber eine Vereinbarung mit der Innenminister-Konferenz, dass der Fußball-Bund die Präventivmaßnahmen verstärkt. Im Gegenzug sollte "die aus unserer Sicht verfassungswidrige Kostenbeteiligung an Polizeieinsätzen weiterhin nicht thematisiert" werden. Diese Vereinbarung habe Bremen durch seinen Alleingang gebrochen, kritisierte Niersbach.

Hintergrund der Entscheidung des DFB ist der Beschluss des Bremer Senats vom 22. Juli 2014, wonach dort künftig die Veranstalter an der Finanzierung von Polizeieinsätzen im Umfeld von Fußballspielen und anderen gewinnorientierten Großveranstaltungen beteiligt werden sollen. Auch aus der Landesregierung Bayern und aus Nordrhein-Westfalen hatte es daran Kritik gegeben.



Bremen kritisiert Strafaktion des DFB

Es soll künftig generell keine Länderspiele mehr in Bremen geben, hieß es vom DFB. Auch Auftritte der deutschen Frauen- und Jugend-Teams seien gestrichen. Der Verband sei aber "offen für Gespräche, die uns wieder auf eine gemeinsame Linie bringen", sagte Niersbach.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer kritisierte den Beschluss: "Wir hätten von den beiden Fußballverbänden erwartet, dass sie mit scharfen Argumenten in die Auseinandersetzungen gehen und nicht mit fragwürdigen Strafaktionen", sagte er. SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe sagte, die Hansestadt sei zu Gesprächen mit dem Deutschen Fußball-Bund und der Deutschen Fußball Liga bereit. "Erpressen lassen werden wir uns allerdings nicht."

Werder Bremen bedauert DFB-Entscheidung

Dem Fußball-Bundesligisten Werder Bremen und der Weserstadion GmbH entstehe durch die Verlegung des Länderspiels ein finanzieller Schaden in Höhe von rund 600.000 Euro, sagte Werder-Clubchef Klaus. "Dass das Land Bremen aus der Solidargemeinschaft der Innenminister-Konferenz ausschert, ist natürlich traurig."

Die Spiele der ersten und zweiten Bundesliga verursachen nach Schätzungen der Deutschen Polizeigewerkschaft gut 90 Millionen Euro Kosten.