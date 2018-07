10/10

Wenn auch bartfrei, darf das am häufigsten im Fernsehen gezeigte Role Model für den Ü50-Mann hier nicht fehlen. Der Breisgauer engagiert sich mit feinstem badischen Zungenschlag für die Reinigung des Fußball von seinem Proleten-Image, soll aber auch am Spiel selbst interessiert sein. Bevor ihn die Mode- und Hygieneindustrie entdeckten, versuchte er sich an einer Karriere als Rennfahrer und Jubelchoreograf.