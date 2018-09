Der Kapitän der Fußballnationalmannschaft Philipp Lahm ist aus dem Nationalteam zurückgetreten. Das teilte der Berater des 30-Jährigen mit und bestätigte damit einen Bericht der Bild-Zeitung. Lahm habe gesagt, die Entscheidung sei in ihm "während der letzten Saison gereift".

Lahm bedankte sich "für eine wunderbare Zeit" und ergänzte: "Ich bin glücklich und dankbar, dass mein Karriereende in der Nationalmannschaft mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien zusammenfällt."

Beim FC Bayern München wird Lahm weiterspielen. Er hatte seinen Vertrag bei dem Verein kurz vor der Weltmeisterschaft bis 2018 verlängert.

Lahm war als Kapitän mit der deutschen Fußballnationalmannschaft vergangenen Sonntag beim Finale der WM Weltmeister geworden. Bei der Heimkehr nach Deutschland wurden Lahm und sein Team in Berlin auf der Fanmeile am Dienstag von Hunderttausenden Fans gefeiert.



Das Spiel gegen Argentinien war sein 113. Länderspiel gewesen. Lahm hatte seine Entscheidung bereits am Montag Bundestrainer Joachim Löw mitgeteilt.



Lahm galt als enger Vertrauter Löws. Seine Karriere in der Nationalelf hatte der Abwehr- und defensive Mittelfeldspieler am 18. Februar 2004 mit einem 2:1-Sieg in Kroatien begonnen. Lahm erzielte als Nationalspieler fünf Tore, unter anderem beim Auftaktspiel der WM 2006 in Deutschland gegen Costa Rica.



Löw lobte den 30-Jährigen als Musterprofi: Als Trainer könne man sich einen solchen Spieler nur wünschen", sagte Löw, der Lahm seit 2006 als Trainer begleitete. Lahm könne auf seine Laufbahn stolz sein, "er ist ein großartiger Spieler mit Herz, Leidenschaft und Charakter, der viel für den DFB geleistet hat", sagte er.



"Eine Ehre, mit dir zu fighten"

Der FC Bayern zollte Lahm Respekt. "113 Länderspiele, 3 WM's, 3 EM's, 5 Tore, gekrönt als Weltmeister – Respekt für diese Leistung, Philipp Lahm" hieß es via Twitter. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sagte, es gebe keinen besseren Zeitpunkt als nach einem Weltmeistertitel, sich zu verabschieden. "Für die Nationalmannschaft wird es aber nicht einfach, Lahm als Spieler, Mensch und Kapitän zu ersetzen." Auch FC-Bayern-Sportvorstand Matthias Sammer zollte Respekt.

Der frühere DFB-Teamchef Rudi Völler würdigte Lahm als einen "Spielertyp, dem man von der spielerischen Qualität und der Fitness die nächste WM noch zugetraut hätte". Fifa-Präsident Joseph Blatter prophezeite Lahm noch weitere glanzvolle Jahre als Profi-Fußballer. "Philipp Lahm ist ein Vorbild & seine brillante Karriere wird nach seinem DFB-Rücktritt weitergehen!", ließ er twittern.



Lukas Podolski würdigte die gemeinsame Zeit mit Lahm. "Philipp, es war mir eine Ehre mit Dir Seite an Seite 10 Jahre beim DFB und 3 Jahre für Bayern München zu fighten, spielen und Erfolge zu feiern", schrieb der Stürmer bei Facebook. Fußball-Idol Uwe Seeler äußerte sich überrascht. "Für das deutsche Team ist das sicher ein großer Verlust", sagte er. Ex-Nationaltorwart Sepp Maier bedauerte den Rückzug. "Der Philipp muss das selber wissen, aber schade ist es schon für den deutschen Fußball, dass so ein toller Spieler aufhört", sagte der 70-Jährige.



Nicht umgestimmt

Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte Lahm als Mannschaftsführer. "Weltmeister zu werden im Fußball ist sicherlich eine Mannschaftsleistung, aber der Kapitän hat damit auch etwas zu tun", sagte die Regierungschefin. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer warb dafür die Entscheidung zu akzeptieren, "auch wenn er der deutschen Nationalmannschaft fehlen wird – als Fußballer, als Kapitän und als Mensch". Lahm sei ein "Vorbild für junge Menschen – im Sport und darüber hinaus", sagte der CSU-Politiker.



DFB-Präsident Wolfgang Niersbach hatte gar nicht erst versucht, Lahm umzustimmen. Während Lahms Telefonanruf am Morgen habe er "sehr schnell gemerkt, dass es aussichtslos ist, ihm seine Entscheidung ausreden zu wollen".