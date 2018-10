Gerade mal fünf Tage ist es her, das WM-Finale. Im Maracanã tanzten die meisten deutschen Fußballer. In Deutschland versetzte der Erfolg Millionen Menschen in den Ausnahmezustand. Philipp Lahm hielt sich beim auffälligen Jubeln zurück. Aber er, der Kapitän, war der Erste, der in Rio den WM-Pokal in die Höhe reckte. Danach war er einer der ersten Nationalspieler, die sich im Fernsehinterview äußerten. Er sprach erstaunlich geordnet nach diesem großen Triumph. "Da steht man dann am Ende da", sagte er, "als Weltmeister, unglaublich."

"Unglaublich", das Wort passt zum WM-Titel und zu Lahms gesamter Karriere in der Nationalelf. Dass Deutschland Weltmeister wird, passiert im Schnitt ja nur alle 20 Jahre. Im Moment, wenn es geschieht, fühlt es sich für viele "unglaublich" an. '54, '74, '90 haben das die Fans so empfunden. Wer Lahms Rücktritt aus der Nationalelf begreifen will, muss neben der WM 2014 vor allem seine Geschichte zum Titelgewinn 1990 verstehen.

Sechs Jahre war Lahm 1990 alt. Er spielte beim FT Gern, jenem Münchner Fußballclub, bei dem schon sein Vater, sein Onkel und sein Großvater Fußball gespielt hatten. Seine Mutter leitete die Jugendabteilung. Sie erzählte einmal, ihr Sohn habe sich im Sommer 1990 etwas merkwürdig benommen. Er wollte damals nicht mehr aufhören zu trainieren. Und wenn er mal erwachsen sei, soll er damals gesagt haben, will er auch Weltmeister werden.



Die Familie verfolgte die gesamte WM im Vereinsheim vor dem Fernseher. Lahm war noch zu jung, um zu verstehen, was um ihn herum genau passierte, aber alt genug, um zu träumen. Sein Großvater zeichnete alle Spiele der deutschen Mannschaft auf. Lahm schaute sie sich in den Monaten und Jahren danach oft an. So oft, das er noch heute auswendig erzählen kann, welcher Nationalspieler bei welchem Tor mit welchem Bein geschossen hat.

Diese Zeit in seiner Kindheit war zugleich der Beginn seiner Karriere als Fußballer. An seinem siebten Geburtstag schoss Lahm sein erstes Tor für den FT Gern. Mit elf wechselte er zum FC Bayern. Mit 15 spielte er erstmals für eine Jugendnationalmannschaft. Den FC Bayern verließ Lahm später als Leihspieler nur für zwei Jahre Richtung Stuttgart. Dort wird er seine Karriere sicher auch beenden.

Zwischen den beiden WM-Titeln 1990 und 2014 liegt die gesamte Nationalmannschaftskarriere Lahms, sein Durchbruch in der Bundesliga beim VfB Stuttgart, sein Aufstieg zum Spielführer beim FC Bayern, sein Tor im Eröffnungsspiel der WM 2006 mit bandagiertem Arm und seine Übernahme der Kapitänsbinde in der Nationalelf, während der WM 2010, gegen den Willen Michael Ballacks.

In dieser perfekten Karriere gewann Lahm so gut wie alle Titel, die ein Fußballer gewinnen kann. Er ist fünfmaliger deutscher Meister, fünfmaliger DFB-Pokalgewinner und Champions-League-Sieger. Viel mehr geht nicht. Dabei war der Profifußballer Philipp Lahm noch viel mehr. Er gründete die Philipp-Lahm-Stiftung, ist Botschafter für die Stiftung Lesen und den Welt-Aids-Tag, er bekam soziale Preise, etwa für seinen Einsatz gegen Homophobie im Breitensport oder für seine Verdienste um die Gesundheit in Bayern. Für ZEIT ONLINE war er einige Jahre Kolumnist der Interviewserie Alles außer Fußball und er schrieb als 27-Jähriger gemeinsam mit dem Journalisten Christian Seiler das Buch Der feine Unterschied, was es auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste schaffte.

Der feine Unterschied wäre auch ein guter Titel für Lahms gesamte Karriere in der Nationalmannschaft. Wohl kein Profi vor ihm war auf mehreren Positionen im Mittelfeld und in der Abwehr so wertvoll für das deutsche Team wie Lahm. Bundestrainer Joachim Löw dankte Lahm nach dem Rücktritt dafür und bezeichnete den 30-Jährigen sehr treffend als "Musterprofi".