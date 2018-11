Toni Kroos wechselt zur neuen Saison vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München zu Real Madrid. Das gaben die Bayern und Real am Donnerstag offiziell bekannt. Der 24 Jahre alte Weltmeister verlässt die Münchner ein Jahr vor dem Ende seines eigentlich bis 2015 laufenden Vertrags, nachdem Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung vor der WM gescheitert waren.



Nach einem Bericht der Bild-Zeitung überweisen die Spanier 30 Millionen Euro Ablöse nach München. Nach Angaben des FC Bayern unterzeichnete Kroos einen Sechsjahresvertrag. Vergangene Woche war in spanischen Medien von 25 Millionen Euro die Rede gewesen. Über Vertragsdetails vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen.

Der Mittelfeldspieler wird an diesem Donnerstag (17.00 Uhr) offiziell in Madrid vorgestellt, wo er auch die obligatorischen medizinischen Checks absolviert.

Kroos ist nach Mario Mandzukic der zweite Topspieler, den die Münchner trotz noch gültigen Vertrags in diesem Sommer nach Madrid abgaben. Der kroatische Stürmer war zuletzt für geschätzte 22 Millionen Euro zum spanischen Meister Atlético gewechselt.



Auch Matthias Ginter wechselt

Im Frühjahr hatten die Bayern Kroos ein "faires Angebot" unterbreitet, wie Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge sagte. Daraufhin zogen die Münchner das Angebot zurück und ebneten anderen Spitzenclubs damit offensichtlich den Weg. Kroos soll auch bei Manchester United auf der Wunschliste gestanden haben.



Ein weiteres Mitglied des WM-Kaders wechselt den Verein: Matthias Ginter geht vom SC Freiburg zu Borussia Dortmund. Der 20-jährige Abwehrspieler unterschrieb am Mittwoch nach dem Medizincheck einen bis zum 30. Juni 2019 gültigen Vertrag. Das meldet der BVB. Ginter erhält die Trikotnummer 28.

"Für mich geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich war immer großer BVB-Fan und darf nun das Trikot meines Lieblingsvereins tragen. In Dortmund möchte ich den nächsten Schritt meiner sportlichen Entwicklung machen", wurde Ginter in einer BVB-Mitteilung zitiert. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund zehn Millionen Euro. Zu den Modalitäten des Wechsels teilten der SC Freiburg und die Borussia keine Details mit.