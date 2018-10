Deutschland steht im WM-Finale gegen Argentinien. Das gab es zuletzt vor 24 Jahren. Damals wurde Deutschland das letzte Mal Weltmeister. Beim 1:0 in Rom besiegelte ein Foulelfmeter von Andreas Brehme in der 85. Minute den Titel, die Bilder kennt heute jeder Fußballfan. Wir, die Mitarbeiter von ZEIT ONLINE und des ZEITmagazins, erinnern uns noch einmal an diesen Tag im Juli 1990. Und wir fragen: Wo waren Sie, liebe Leser, damals eigentlich?



Der Berg ruft

Von der Weltmeisterschaft 1990 – ich war damals zehn – habe ich nur noch einzelne Bilder im Gedächtnis: Klinsmanns Sololäufe gegen die Niederlande, die Dribblings von Littbarski, die Flanken von Häßler (Littbarski und Häßler spielten damals noch für meinen Lieblingsverein 1.FC Köln). An das Finale erinnere ich mich vielleicht deshalb besser, weil wir es auf einer Berghütte schauten, meine Familie machte Wanderurlaub in den österreichischen Alpen. Das Stadio Olimpico mit dem weißem Flutlicht und der roten Tartanbahn wirkte in den Bergen noch unwirklicher als sonst. So sehr ich mich bemühe, kann ich mich nicht daran erinnern, besonders euphorisch gewesen zu sein, als Gerd Rubenbauer ausrief: "Das Spiel ist Aus!" Vielleicht war der nächste Berg damals wichtiger.



Philip Faigle ist Redakteur im Ressort Investigativ/Daten von ZEIT ONLINE



Andi Brehme Superstar

1990 war ich fünf und schon ein kleiner Fußballnarr. Zugegeben, es war die Zeit, in der meine Sympathie für die Bundesligamannschaften im Rahmen der Sportschau jedes Wochenende aufs Neue anhand von Trikotfarben vergeben wurde. Trotzdem: Als mein Vater mir die Bedeutung des WM-Finales erklärte, kribbelte es schon kurz in der Magengegend. Das Wichtigste an der Angelegenheit aber war, dass ich endlich mal ordentlich fernsehen durfte – richtig lang und verdammt spät. Ich erinnere mich dunkel an das Wohnzimmer meines Großonkels, an kleine Deutschlandfähnchen, weiche Gummibärchen und eine heitere Stimmung. Vom Spiel weiß ich dagegen nichts mehr. Ausgenommen: Andreas Brehmes entscheidender Elfer. Klar, dass der Andi für die nächsten Jahre mein Lieblingsspieler war – ganz unabhängig von seiner Trikotfarbe.

Sasan Abdi arbeitet am Newsdesk von ZEIT ONLINE

Die Hosen auf dem Brenner

Mein 1990 hatte mit einem Umzug angefangen, nach Plymouth, England, dort besuchte ich die Highschool for Boys. Es wurde eine verrückte, prägende Zeit zwischen Schulinform und Raver-Hoodies. Die Sommerferien verbrachte ich bei meinen Großeltern auf der Schwäbischen Alb. Merkwürdigerweise erinnere ich mich neben den legendären Spielszenen vor allem an den inoffiziellen WM-Song der Toten Hosen. Fußball war damals nicht das gesamtgesellschaftliche Großereignis, das es heute ist. Fußballspieler waren vielleicht bekannt, aber keine Stars, Fußball und Popkultur getrennte Welten. Ein Liveticker von "Elf Freunden" wäre damals von ein paar Hundert Leuten im Underground gelesen worden, wenn sie nicht vorher vom DFB verhaftet worden wären.



Aber im Sommer 1990 fuhren die Toten Hosen mit einem Auto übern Brenner und sangen Azzuro, das war neu und vermutlich das letzte Mal, das die Toten Hosen Avantgarde waren. Ich saß mit meinem Großvater vor dem Fernseher, der Videoclip lief, er machte sich über der merkwürdigen Frisuren der Musiker lustig, aber ich dachte: endlich mal etwas anderes. Fußball konnte also Popkultur sein. Während der WM in Brasilien fiel mir dieser Moment mit meinem Großvater wieder ein. Was hätte er wohl zu Neymars Haaren gesagt?



Christoph Amend ist Chefredakteur des ZEITmagazins

Rache an Koeman

Das Finale 1990 war nur noch ein Epilog, wie auch das Halb- und das Viertelfinale. Der Höhepunkt der WM war der 2:1-Sieg gegen den Europameister Holland im Achtelfinale. Die Holländer hatten zwei Jahre zuvor das EM-Halbfinale in Hamburg gewonnen, der Libero Ronald Koeman wischte sich nach dem Sieg mit dem Trikot von Olaf Thon vor Zuschauern den Hintern ab. Ich war damals achtzehn Jahre alt. Ich und alle meine Mitschüler, mit denen ich das Spiel 1990 schaute, wollten Revanche. Nein, ich will ehrlich sein, wir wollten Rache.

Oliver Fritsch ist Sportredakteur bei ZEIT ONLINE

Ich brüllte auf dem Wickeltisch

Wirklich erinnern kann ich mich nicht mehr. Ich weiß nicht genau, was ich tat, als Andi Brehme das entscheidende Tor schoss. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bereits gut abgefüllt auf meinem Rücken lag und nur unverständliches Geschrei herausbrachte. Ich war damals erst 124 Tage alt. Aber wenn meine Mannschaft gewinnt, ist das mit dem Brüllen zumindest immer noch so wie damals. Weltmeister werden, das könnte für mich also ein wahrer Jungbrunnen sein.

Haluka Maier-Borst ist Volontär im Wissens-Ressort von ZEIT ONLINE