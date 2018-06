Nach dem Spiel wollten die Journalisten viel von Gaudino wissen. Während er antwortete, liefen auf dem Monitor des Münchner Presseraums die Highlights. Gaudino, der junge Spielmacher, bereitete ein Tor nach dem anderen vor. Erst eins von Sigurvinsson, dann zwei von Klinsmann. Das Fernsehen zeigte ein Spiel aus dem Jahr 1987.

Der ehemalige Nationalspieler Maurizio Gaudino, von dem lange nichts zu hören war, wird nun wieder häufiger im Fernsehen zu sehen und als Experte gefragt sein. Für eine Personalie, die am 1. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison Aufmerksamkeit erzeugt hat, eignet er sich besonders. Der, um den es geht, ist sein Sohn Gianluca, er spielt für Bayern München.

Äußerlich haben die beiden Gaudinos wenig gemein. Gianluca trägt weder Goldkettchen über dem Trikot noch eine lange schwarze Mähne, auch nicht die Stutzen unten wie sein Vater damals. Einen Ferrari wie Maurizio fährt Gianluca auch nicht. Das darf er auch gar nicht, er ist nämlich erst siebzehn Jahre alt. Von der Tribüne aus betrachtet könnte er gut und gerne drei Jahre jünger sein.

Dennoch ließ ihn Pep Guardiola gegen Wolfsburg im zentralen Mittelfeld ran, auf der Schlüsselposition. Der kam er nach. Er lenkte das Spiel. Man kann den 2:1-Sieg der Bayern anhand Gaudinos erzählen. In seinem ersten Bundesligaspiel war beides zu erkennen: viel von seinem außergewöhnlichen Talent und ein bisschen von seiner Unreife. Im Spiel der Bayern war zweierlei zu sehen: eine lange Phase der üblichen Spielkontrolle und ein ungewöhnlich langer Abschnitt, in dem der Meister hinten drinstand.

Taktisch klug - Der Fehlpass ist im Fußball der letzte Schrei Ballbesitz bringt nichts mehr. Einige Bundesligatrainer wollen Fehlpässe taktisch ins Spiel einstreuen. Wozu das gut sein soll, erklärt Oliver Fritsch.

Den Zuschauern war es entgangen, doch beide Teams waren in den ersten fünfzehn Minuten noch von der Eröffnungsshow beeindruckt. Dann, nach dieser Findungsphase, drückten die Bayern den Gegner immer weiter zurück, nötigten ihn zum Hinterherrennen, schnürten ihn ab. Das lag vor allem an ihrem Pressing, der schnellen Rückeroberung des Balls.



Mehr als zehn Minuten misslang es den Wolfsburgern, sich aus ihrem Abwehrdrittel zu befreien. Wollten sie kombinieren, wurden sie umgehend umzingelt, mussten den Ball wieder herausrücken. Die Bayern waren besser organisiert und auf den Ballverlust vorbereitet, auch dank Gaudino. In einer Szene war er ganz vorne auf der Jagd zu finden, in einer anderen fing er hinten einen Pass ab.

Vor allem bei Ballbesitz zeigte sich, dass Gaudino ein moderner Mittelfeldspieler ist, ein Guardiola-Spieler: Leichtfüßig entwischt er den Gegnern beim Freilaufen. Eng führt er den Ball am Fuß. Wird er angespielt, dreht er sich rasch in die Angriffsrichtung. Seine Zuspiele finden den Mitspieler. Als es noch 0:0 stand, legte er mit einer präzisen Flanke Robert Lewandowski fast sein erstes Bayern-Tor auf. Auch wenn Gaudino in manchen Situationen zu spät schaltete, lobten ihn Guardiola und auch Joachim Löw. "Er hat eine sehr gute Technik", sagte der DFB-Trainer.

Das war die für die Konkurrenz ernüchternde Nachricht: Selbst unter widrigen Umständen, etwa mit einem siebzehnjährigen Debütanten im Zentrum, ist Bayern zu gut. Die Aufstellung Gaudinos war ja nur einer von mehreren Gründen, warum die Bayern ein gutes Stück entfernt von ihrem Leistungsideal waren.

Die Mannschaft war teilerneuert. Der bisherige Verteidiger David Alaba spielte, wie in Österreichs Nationalmannschaft, im Mittelfeld. Der junge Spanier Juan Bernat lief zum ersten Mal für die Bayern auf, ebenso Lewandowski, der drei Chancen vergab. Holger Badstuber gab nach zwanzig Monaten sein Comeback.