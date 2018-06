SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach: 0:0

Borussia Mönchengladbach hat durch ein torloses Unentschieden beim SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga einen Dämpfer erhalten. Drei Tage nach dem 7:0-Sieg im Europacup schaffte es die Borussia gegen Freiburg nicht, ihre frühen Chancen zu verwerten und verpasste damit den Vorstoß in die obere Tabellenregion. Für die Breisgauer vergab Admir Mehmedi die große Chance auf einen dreifachen Punktgewinn, als er einen Foulelfmeter verschoss (63.). Mönchengladbach hatte sich bereits beim Saisonstart gegen den VfB Stuttgart (1:1) mit einer Punkteteilung zufriedengeben müssen.

FSV Mainz 05 – Hannover 96: 0:0

Der FSV Mainz 05 hat nach dem Fehlstart in die Saison einen Befreiungsschlag verpasst. Die Mannschaft des neuen Trainers Kasper Hjulmand musste sich am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga am Sonntag mit einem 0:0 gegen Hannover 96 begnügen. Damit weisen die Mainzer, die zuletzt im DFB-Pokal und in der Europa League früh gescheitert waren, nach zwei Spielen zwei Punkte auf. Hannover liegt mit vier Zählern in der oberen Tabellenhälfte.

Schalke 04 – Bayern München 1:1 (1:0)



Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat bei der Premiere von Xabi Alonso den zweiten Saisonsieg verpasst. Einen Tag nach der Verpflichtung des 32 Jahre alten Spaniers musste sich der Titelverteidiger am Samstagabend beim FC Schalke 04 mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben. Weltmeister Benedikt Höwedes sorgte vor 61 973 Zuschauern in der ausverkauften Arena für den Ausgleich (62.) und rettete den Gastgebern noch einen Punkt. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola war im Topduell des 2. Spieltages durch Robert Lewandowski in der 10. Minute in Führung gegangen.



Bayer Leverkusen – Hertha BSC 4:2 (0:1)

Bayer Leverkusen bleibt auch gegen Hertha in der Erfolgsspur und sorgt mit einem 4:2 für den fünften Sieg im fünften Pflichtspiel. Dabei sah es zu Beginn nicht gut aus: Zur Heimpremiere für Bayer-Coach Roger Schmidt leistete sich Bayer-Spieler Tin Jedvaj zunächst ein Eigentor zum 0:1 (24.). Doch dann ebnete der 18-Jährige seiner Mannschaft mit dem 1:1 (50.) den Weg zum Sieg, den Emir Spahic (62.), der eingewechselte U19-Europameister Julian Brandt (74.) und Karim Bellarabi (86.) mit einem Kunstschuss perfekt machten. Für die von Verletzungen geplagten Berliner verkürzte in der 60. Minute Julian Schieber.



Hamburger SV – SC Paderborn 0:3 (0:1)

Aufsteiger SC Paderborn sorgt mit einem 3:0 gegen den Hamburger SV für Furore in der Bundesliga. Den Ostwestfalen gelang der erste Sieg durch Treffer von Elias Kachunga (29. Minute), Mario Vrančić (68.) und Moritz Stoppelkamp (87.). Die Hamburger verpassten dagegen auch im neunten Bundesliga-Spiel in Folge drei Punkte. HSV-Trainer Mirko Slomka wartet weiter auf den 100. Bundesliga-Sieg seiner Karriere.

Werder Bremen – 1899 Hoffenheim 1:1 (0:1)



Die Heimpremiere von Werder Bremen ist nur zur Hälfte geglückt. Beim 1:1 gegen 1899 Hoffenheim bewiesen die Hanseaten allerdings eine gute Moral und verhinderten wie beim Auftaktspiel gegen Hertha BSC nach einem frühen Rückstand eine mögliche Niederlage. Die Hoffenheimer Führung durch Roberto Firmino (19. Minute) glich Werder-Neuzugang Alejandro Gálvez (59.) mit einem Volleyschuss aus. Trotz großen Einsatzes gelang es den Gastgebern in der Folge aber nicht, die Hoffenheimer Abwehr noch ein zweites Mal zu überwinden.

VfL Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1)

Der VfL Wolfsburg wartet weiter auf den ersten Saisonsieg. Auch gegen Eintracht Frankfurt kam der ambitionierte Europa-League-Teilnehmer trotz eines Freistoßtores von Naldo (15. Minute) und eines Treffers von Maximilian Arnold (80.) nicht über ein unentschieden hinaus. Ausgerechnet ein Eigentor des ehemaligen Frankfurters Sebastian Jung (23.) und der späte Ausgleich des eingewechselten Václav Kadlec (85.) retteten den defensiv starken Hessen einen glücklichen Punkt.

VfB Stuttgart – 1. FC Köln 0:2 (0:2)

Der 1. FC Köln hat Trainer-Rückkehrer Armin Veh und dem VfB Stuttgart die erste Heimparty der Saison verdorben. Der Aufsteiger feierte mit einem 2:0 einen Überraschungscoup und versetzte den ideenlosen Schwaben schon am 2. Spieltag einen empfindlichen Dämpfer. In der 22. Minute schockte Yuya Osako mit seinem ersten Bundesligator und Anthony Ujah (33.) nach einem Aussetzer von Jungnationalspieler Antonio Rüdiger die Hausherren und besiegelten damit bereits in der ersten Halbzeit die Niederlage für Stuttgart.