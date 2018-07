Im letzten Spiel der ersten Runde des DFB-Pokals ist ein weiterer Favorit ausgeschieden. Das Team von Trainer Jens Keller unterlag nach schwacher Leistung am Montagabend bei Drittligist Dynamo Dresden mit 1:2 (0:1) und schied als fünfter Club aus der Fußball-Bundesliga bereits zum Auftakt aus. Fünf Tage vor dem Liga-Start bei Hannover 96 enttäuschten die Knappen vor 29.590 Zuschauern auf ganzer Linie und verloren nach Treffern von Justin Eilers (24. Minute/Foulelfmeter) und Nils Teixeira (49.) erstmals seit 1991 wieder ein Auftaktspiel im Pokal. Joel Matip (78.) gelang nur noch der Anschluss.

Hamburger SV gewinnt im Elfmeterschießen

Zum Auftakt der neuen Spielzeit ist der Hamburger SV einer Blamage nur knapp entgangen. Erst im Elfmeterschießen sicherte sich der Fußball-Bundesligist am Montag in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 6:3 den Sieg beim Drittligisten Energie Cottbus, nachdem es nach 120 Minuten 2:2 (1:1, 0:1) gestanden hatte. René Adler hielt im Nervenduell gleich zweimal gegen Fabian Pawela und Sven Michel.

Manuel Zeitz hatte die Lausitzer per Foulelfmeter in Führung gebracht (10. Minute). HSV-Verteidiger Heiko Westermann markierte für die erst ab der zweiten Halbzeit besser spielenden Gäste den Ausgleich (70.). Die HSV-Führung durch einen direkt verwandelten Freistoß von Kapitän Rafael van der Vaart in der Verlängerung (96.) konterte Sven Michel (105.) noch einmal.

Der in die 3. Liga abgerutschte ehemalige Erstligist FC Energie präsentierte vor 16.384 Fans im Stadion der Freundschaft die bekannten Tugenden. "Wir wollen mutig auftreten", hatte Trainer Stefan Krämer angekündigt. Der seit Saisonbeginn in Cottbus arbeitende Chefcoach sah sich gleich bestätigt. Mit viel Aufwand und Einsatz stemmte sich sein Team mit nur noch drei Spielern aus der Zweitliga-Abstiegsmannschaft der Vorsaison gegen einen auch zu Beginn der neuen Saison zunächst indisponierten HSV.

Als Hamburgs Torwart Adler bei einem Abwehrversuch den verbissen kämpfenden Fanol Perdedaj umrammte, zeigte Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer auf den Elfmeterpunkt. Zeitz ließ sich die Chance nicht entgehen. Am harmlosen Auftritt der Gäste, bei denen mit dem Schweizer WM-Teilnehmer Valon Behrami nur ein Neuzugang in der Startelf stand, änderte der Rückstand zunächst nichts.

Nur gegen Marcell Jansen und Ivo Ilicevic musste Energie-Torwart Kevin Müller ernsthaft eingreifen (15.). Ein Ball von van der Vaart rollte am Tor der Gastgeber vorbei (37.). Der Außenseiter hätte sogar seine Führung ausbauen können, wenn er einen der verheißungsvollen Konter besser ausgespielt hätte. So aber erhöhte der HSV mit dem eingewechselten Pierre-Michel Lasogga den Druck. Westermann köpfte eine Freistoß-Flanke von van der Vaart ein. Nach einer spannenden Verlängerung mit Chancen auf beiden Seiten rettete Adler schließlich seinem Team das Weiterkommen.

Union Berlin verliert Zweitliga-Duell

Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim ist mit einem 2:1-(0:0)-Sieg gegen den Ligarivalen 1. FC Union Berlin in die 2. Runde des DFB-Pokals eingezogen. Vor 7.600 Zuschauern gingen die Gastgeber durch einen umstrittenen Handelfmeter von Marc Schnatterer in der 53. Minute in Führung, die Adriano Grimaldi (69.) per Kopf ausbaute. Fabian Schönheim (79.) gelang für die Berliner nur noch der Anschlusstreffer.

In der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Wenn es mal gefährlich wurde, dann vor dem Tor der Gäste. Schnatterer (12.) zwang Union-Keeper Mohamed Amsif mit einem Distanzschuss zur ersten Parade. Auch Marcel Titsch-Rivero (18.) brachte den Ball mit einem Schlenzer nicht unter. Ein Freistoß von Schnatterer (31.) strich knapp am Pfosten vorbei.

Heidenheims Kapitän, auffälligster Mann auf dem Platz, war dann beim 1:0 Wegbereiter und Vollstrecker zugleich. Schnatterer schoss Union-Verteidiger Toni Leistner den Ball im Strafraum an den Arm und traf nach dem überraschenden Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Robert Hartmann sicher vom Punkt.

Danach beherrschten die Hausherren die Szenerie und legten durch Grimaldi, der einen Fehler von Amsif bestrafte, nach. Erst danach taten die Gäste mehr für die Offensive, kamen trotz eines Powerplays in der Schlussphase aber nicht mehr zum Ausgleich.



Offenbach siegt in Unterzahl gegen Ingolstadt

Kickers Offenbach hat in Unterzahl die Pokal-Sensation gegen den Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt geschafft. Nach torlosen 120 Minuten zog der Viertligist durch ein 4:2 im Elfmeterschießen in die 2. Runde des DFB-Pokals ein und darf sich über zusätzliche Einnahmen von 268.000 Euro freuen. Im Krimi vom Punkt versagten Ingolstadt die Nerven. Pascal Groß scheiterte an Kickers-Keeper Daniel Endres, Danny da Costa drosch die Kugel in den Offenbacher Abendhimmel. Beim OFC verwandelten alle Schützen sicher.

Vor 7.300 Zuschauern spielte der Zweitligist mehr als 70 Minuten in Überzahl, nachdem Offenbachs Sascha Korb kurz nach dem Wechsel wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte sah. Ingolstadt konnte die numerische Überlegenheit jedoch nicht nutzen und enttäuschte auf ganzer Linie.

Die Kickers gingen die Partie couragiert an, brachten nach vorn aber wenig zustande. Allerdings gestattete der Regionalligist auch dem Favoriten kaum Möglichkeiten. Die zweite Hälfte begann für die Hausherren mit einem herben Rückschlag, als der bereits verwarnte Korb nach einem unnötigen Foul mit Gelb-Rot vom Platz flog.

Den Oberbayern fiel dennoch weiter wenig ein. Abwehrchef Benjamin Hübner (58.) vergab per Kopf aus Nahdistanz die Führung, ansonsten geriet der dezimierte OFC kaum in Gefahr. Mit unbändigem Kampfgeist verteidigten die Hessen ihr Gehäuse und feierten das Erreichen der Verlängerung. Dort schwanden den Hausherren die Kräfte, doch Ingolstadt blieb den Nachweis der größeren Klasse schuldig. So fiel die Entscheidung in der Elfmeter-Lotterie, in der der Außenseiter das große Los zog.