Wer spielte wie gegen wen?



Bayern München – VfL Wolfsburg 2:1 (1:0)

Hannover 96 – Schalke 04 2:1 (0:0)

Hertha BSC – Werder Bremen 2:2 (1:0)

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg 1:0 (1:0)

1. FC Köln – Hamburger SV 0:0

Hoffenheim – Augsburg 2:0 (2:0)

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)

SC Paderborn – FSV Mainz 2:2 (1:1)

Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart 1:1 (0:0)

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?



Dortmund gegen Leverkusen, vor allem wegen Schnell.. nein, Bellarabi, der mittels "Red Bull-Trick" nach neun Sekunden das schnellste Tor der Bundesliga-Geschichte erzielt. Merke: Nicht nur Ciro Immobile, auch Dortmunds Hintermannschaft ist bislang noch zu unbeweglich (billige Namenswitze haben wir versprochen, und unsere Versprechen halten wir). Die folgenden 95 Minuten waren ein Krimi. Arbeitstitel: Er-Pressing. Plot: Leverkusener Fieslinge kidnappen Dortmunder Spielweise. Schlusspunkt: 0:2 durch Oberfiesling Kießling, aufgelegt von Bellarabi. Kurzkritik: superspannend, aber teils arg realitätsfern – sowohl der Vierte Offizielle als auch Boris Büchler überstehen Aufeinandertreffen mit Jürgen Klopp unbeschadet. Besonders um den Reporter bekommt man Angst, als er Klopp nach sieben Sekunden in die Parade fährt, um ihn zu korrigieren, dass das Gegentor nicht nach acht, sondern erst nach neun Sekunden gefallen sei. Man hätte Klopp wohl nachgesehen, hätte er per Verweis auf wartende Eistonnen oder -eimer das Interview beendet oder Büchler für die Carbonit-Challenge nominiert.



Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Köln gegen Hamburg. Schön, dass Erstere wieder dabei sind und ja, irgendwie sogar auch schön, dass Letztere noch dabei sind. Doch, doch.

Memo an beide: Mehr Fußball spielen wäre dennoch von Vorteil. Sehr praxisnahen Anschauungsunterricht wird der HSV im Pokal bekommen. Von den Bayern.

Wer stand im Blickpunkt?

Kennen Sie noch Tokio Hotel? Dieser Unfall der Musikgeschichte musste "Durch den Monsun", überstand das aber leider Mal um Mal unbeschadet. Anders erging es Schalke bei seinem Marsch "Durch den Tayfun". 2:1 hieß es am Ende in Hannover für das Team von Tayfun Korkut (na, schon mal mehr Namenswitze in einem Text gelesen?). Das lag vor allem an Edgar Prib, einem ehemaligen Zweitligakampfschwein aus Fürth. Der war an fünf von acht Torschüssen beteiligt, machte einen Treffer selbst und legte den zweiten auf, rannte am weitesten und führte die meisten Zweikämpfe. Auf Schalke ist nach dem pomadigen Pokal-Aus gegen den Drittligisten Dynamo Dresden spätestens jetzt wieder Krisenalarm. Jens Keller steht schon wieder auf der Abschussliste. Nächsten Samstag sind auf Schalke übrigens die Bayern zu Gast.