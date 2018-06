Die Chemnitzerin Christina Schwanitz hat bei der Leichtathletik-EM in Zürich Gold im Kugelstoßen gewonnen. Mit 19,90 Metern holte die 28-jährige Vizeweltmeisterin vom LV 90 Erzgebirge die dritte Goldmedaille für das deutsche Team bei dieser EM.

Kurz darauf konnte Antje Möldner-Schmidt aus Cottbus über 3.000 Meter Hindernis die vierte Medaille holen. Die Polizeiobermeisterin aus Cottbus siegte in 9:29,43 Minuten. Sie hatte vor zwei Jahren in Helsinki Bronze geholt. Möldner-Schmidt ist auch die erste deutsche Europameisterin auf dieser Distanz bei der vierten Austragung.

Silber ging an die schwedische Favoritin Charlotta Fougberg in 9:30,16 Minuten, Bronze an die Spanierin Diana Martín in 9:30,70. Fougberg war am letzten Hindernis gestrauchelt. Die Frankfurterin Gesa Felicitas Krause wurde Fünfte.