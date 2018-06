Die bislang letzten Bilder, die man von Bastian Schweinsteiger im Nationaltrikot vor Augen hat, erfüllten den deutschen Fußballfan mit einer Mischung aus Sorge und Stolz. Da humpelte in Rio de Janeiro ein grauschläfiger Held blutend, siegreich vom Feld. Einer, der nach großem Kampf als einer der Anführer seiner Elf Sportgeschichte geschrieben hat und Weltmeister wurde.

Joachim Löw hat Schweinsteiger nun zu seinem neuen Kapitän gemacht, nachdem Philipp Lahm abgetreten war. Es ist eine gerechte Entscheidung, aber auch die einfachste. Vermutlich hat Schweinsteiger als Dienstältester den Anspruch auf das statusreiche Amt am vernehmbarsten erhoben.

Schweinsteiger hat sich die Binde nach 108 Länderspielen und sechs großen Turnieren verdient. Er ist neben Lukas Podolski der letzte Vertreter einer Generation, die nach etlichen vergeblichen Anläufen den Titel gewann. Schweinsteiger genießt die Gratulationen seiner Mitspieler und den Respekt der Gegner.

Schweinsteiger ist deswegen ein Vorbild, weil er sich nach oben gekämpft hat. In der Nationalmannschaft verlief seine Karriere lange wellenhaft. Bis 2008 zeigte Schweini, wie er damals noch genannt wurde, unstete Leistungen. Erst bei der WM 2010 in Südafrika stieg er in die erweiterte Weltklasse auf. 2012 schlich er angeschlagen durchs Turnier. In Brasilien kämpfte er sich nach einer Verletzung ins Turnier, ab dem Halbfinale zählte er zu den Leistungsträgern.

Der neue Kapitän ist Siegertyp und Musterprofi. Schweinsteiger übt seinen Beruf trotz einer langen Karriere noch immer mit jugendlicher Freude und großem Ernst aus. Als er gegen Ende der WM nach langem Schweigen erstmals im Turnier zur Presse sprach, kündigte er an, dass er bei der WM in vier Jahren noch dabei sein wolle.

Oliver Fritsch Oliver Fritsch ist Redakteur im Ressort Sport bei ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

Ob dem 30-Jährigen das gelingen wird, ist allerdings offen. Seine sportliche Konkurrenz ist meist leichtfüßiger, was nicht nur eine Altersfrage ist. Bislang hat er dieses Handicap meist mit Ausstrahlung und Selbstbewusstsein wettgemacht. Schweinsteiger war schon in der Vergangenheit oft verletzt, bis auf Weiteres trägt Manuel Neuer die Binde.

Und im Verein steht Schweinsteiger nicht mehr im Mittelpunkt. Pep Guardiola schiebt ihn oft aus dem Zentrum zur Seite. Nachdem er ihn im wichtigsten Spiel der Vorsaison, im Halbfinale gegen Real Madrid, in die Mitte zurückschob, sprach der Bayerntrainer nachher von einem Fehler. Nicht ausgeschlossen, dass Thiago und Xabi Alonso bei Guardiola höher im Kurs stehen.

Doch immer wenn Schweinsteiger abgeschrieben war, war er stark, wurde sein kantiges Kinn noch kantiger. Das macht einen Teil seiner Autorität aus. Löw hat einen Kapitän bis zur nächsten EM gesucht, keinen für eine neue Ära. Die Wahl für seinen Wegbegleiter Schweinsteiger muss nicht heißen, dass beim Weltmeister alter Lorbeer mehr zählt als aktuelle Leistung. Auch die einfachste Lösung kann die richtige sein.